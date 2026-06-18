Neue Spielgemeinschaft

Die Spielgemeinschaft wird künftig gemeinsam mit dem SV Grün-Weiß Borken und dem TSV Eintracht Singlis fortgeführt.

Der SV Rot-Weiß Freudenthal ist aus der Spielgemeinschaft ausgetreten. Wir bedanken uns herzlich für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und die gemeinsame Zeit. In den vergangenen Jahren konnten viele sportliche und kameradschaftliche Erfolge gemeinsam erlebt werden.

Mit dem Neustart und der Fortführung der Zusammenarbeit zwischen dem SV Grün-Weiß Borken und dem TSV Eintracht Singlis tritt die Spielgemeinschaft künftig unter dem Namen SG Seenland auf.