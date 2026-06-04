Neue Spieler, neuer Trainer, neue Hoffnung...

– Foto: Marcel Bube

Nach seiner erfolgreichen Zeit beim TSV Bad Tennstedt kehrt der 38-Jährige nun an eine alte Wirkungsstätte zurück – und verbindet mit seiner neuen Aufgabe große Ziele.

„Ich habe einen Großteil meiner Jugend in Mühlhausen verbracht, konnte mich unter den damaligen Bedingungen und dem Trainer gut entwickeln und habe seitdem immer wieder Kontakt zu Mühlhausen gehalten“, erklärt Pohl. Über die Jahre habe er die Entwicklung des Vereins stets verfolgt und sei überzeugt davon, dass in Union deutlich mehr Potenzial steckt, als zuletzt zu sehen war.

Dass die Entscheidung für Union Mühlhausen letztlich recht schnell fiel, hatte mehrere Gründe. Vor allem die emotionale Bindung zum Verein spielte dabei eine wichtige Rolle.

Eine entscheidende Rolle bei der Verpflichtung des neuen Trainerteams spielte offenbar Sebastian von Nessen. Der ehemalige Union-Spieler und heutige Funktionär brachte die Gespräche ins Rollen.

Der neue Cheftrainer beschreibt den Verein als einen Klub mit enormer Strahlkraft in der Region. Die Voraussetzungen seien vorhanden, um wieder eine größere Rolle zu spielen. „Der Verein besitzt aus meiner Sicht eine unheimliche Wucht und Strahlkraft. Die PS konnte der Verein aus unterschiedlichen Gründen die letzten Jahre nicht immer auf die Straße bringen“, sagt Pohl.

„Sebastian von Nessen ist ein guter Freund und der Motor in der Verpflichtung von Nils Bernd und meiner Person gewesen“, verrät Pohl. Gemeinsam mit dem neuen Sportlichen Leiter soll nun die sportliche Neuausrichtung vorangetrieben werden. Für den Trainer ist die Aufgabe dabei weit mehr als nur eine neue Station auf der Karriereleiter. „Es ehrt mich sehr, für diesen Verein, die Fans und die Stadt arbeiten zu dürfen.“

Kaderumbau läuft bereits

Dass der Sommer einige Veränderungen mit sich bringen wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Union steht vor einem Umbruch, den die Verantwortlichen möglichst frühzeitig vorbereiten.

„Wie angekündigt werden wir ein paar neue Spieler ab Sommer bei uns begrüßen dürfen, auf die ich mich sehr freue“, blickt Pohl voraus. Namen möchte der Coach derzeit noch nicht nennen, macht aber deutlich, dass die Planungen bereits laufen.

Das Ziel sei klar definiert: „Unser Ziel wird es sein, diesen Umbruch für alle so angenehm und erfolgreich wie möglich zu gestalten.“ Dabei sieht sich die sportliche Führung in einer komfortablen Ausgangslage. „Nils und ich genießen vom Vorstand vollstes Vertrauen“, betont der neue Trainer.

Langfristige Entwicklung im Fokus

Pohl geht seine neue Aufgabe mit großer Vorfreude an. Im Mittelpunkt steht für ihn die Entwicklung einer Mannschaft, die den Verein wieder näher an seine Möglichkeiten heranführt. Gleichzeitig soll die Identifikation mit dem Standort gestärkt werden.

Der neue Coach setzt dabei auf klare Werte wie Leidenschaft, Disziplin und Teamgeist. Schritt für Schritt soll eine Mannschaft entstehen, die die Erwartungen im Umfeld erfüllt und die vorhandene Begeisterung für den Verein wieder verstärkt auf den Platz bringt.

Daumen drücken für den Ex-Verein

Trotz seines bevorstehenden Engagements in Mühlhausen verfolgt Pohl weiterhin aufmerksam die Entwicklung seines Heimatvereins TSV Bad Tennstedt. Dort kämpft man aktuell noch um den Klassenerhalt. „Ich verfolge natürlich weiterhin meinen Heimatverein, der eine hervorragende Rückrunde spielt, was mich extrem freut“, sagt Pohl. Für den Saisonendspurt hat er einen klaren Wunsch: „Ich wünsche mir natürlich, dass sie in der Liga bleiben und drücke ganz fest die Daumen.“

Während in Bad Tennstedt noch wichtige Punkte gesammelt werden müssen, richtet sich der Blick in Mühlhausen bereits auf die Zukunft. Mit Michael Pohl und Nils Bernd soll dort ein neues Kapitel beginnen – eines, das den Traditionsverein wieder näher an seine sportlichen Möglichkeiten heranführen soll.