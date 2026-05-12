Neue Sperren-Regelung sorgt für Unmut: »Absoluter Skandal« In allen Verbandsligen sind die Einführung von Sperren für Gelb-Rote Karten sowie nach der fünften Gelben Karte beschlossen worden von Thomas Seidl · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Für viel Unverständnis unter den Landes- und Bayernliga-Trainern sorgt vor allem die Gelbsperre – Foto: IMAGO IMAGES

Am Wochenende fand im niederbayerischen Bad Gögging der Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verband statt, bei dem unter andere auch die Einführung einer Sperre nach Gelb-Roter Karte sowie nach der fünften Gelben Karte im Landes- und Bayernliga-Bereich beschlossen wurde. Abgeschafft wurde hingegen die Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Für Begeisterung sorgen die Neuerungen wahrlich nicht - zumindest wenn man die Meinungen einiger betroffener Trainer, die wir uns eingeholt haben, als Maßstab betrachtet.

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Ich halte die geplanten Sperren nach der fünften Gelben Karte sowie nach Gelb-Roten Karten im Amateurfußball für wenig sinnvoll. Im Gegensatz zum Profibereich fehlt im Amateurbereich oftmals die personelle Breite, um solche Ausfälle problemlos aufzufangen. Zudem entstehen viele Karten aus Emotionen, Einsatz oder Spielsituationen, die gerade den Amateurfußball auszeichnen. Aus meiner Sicht sollte der BFV seine Energie vielmehr in strukturelle Themen investieren, wie beispielsweise die Reformierung der Regionalliga Bayern sowie die Stärkung der unteren Ligen. Bereits jetzt ist erkennbar, dass sowohl die Qualität als auch die Quantität in vielen unteren Spielklassen signifikant abnehmen."







Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): "Die Abschaffung der Zehn-Minuten-Zeitstrafe, die für mich völlig fußballfremd ist, begrüße ich. Die Einführung einer Sperre für eine Gelb-Rote Karte ist diskutabel, aber noch einigermaßen nachvollziehbar. Die Gelbsperre ist schon sehr, sehr hart. In der Landes- und Bayernliga gibt es viele Vereine, die keinen allzu großen Kader haben und wenn dann in einer wichtigen Saisonphase beispielsweise an einem Spieltag zwei Spieler wegen einer Sperre ersetzt werden müssen, kann das entscheidenden Einfluss haben. Wir sind nicht im Profibereich, sondern nur im ambitionierten Amateurbereich, in dem die Klubs keine 25 oder 26 Mann im Kader haben. Daher überwiegen in dieser Sache eindeutig die Nachteile, wenngleich es sicherlich auch ein Argument ist, Spieler sanktionieren zu können, die sich wiederholt unsportlich verhalten."











Heiko Schwarz (aktuell Trainer DJK Vornbach, künftig SV Schalding-Heining): "Ich finde die aktuelle Regel gut. In der Landesliga und Bayernliga hat man 34. Spieltage, eine ohnehin lange Saison und oft personelle Engpässe. Wenige Vereine können einen 20-Mann-Kader mit qualitativ gleichwertigen Spielern zusammenstellen. Gerade zum Saisonende hin haben Vereine oft mit personellen Probleme zu kämpfen. Dann noch gesunde Spieler wegen der fünften Gelben oder Gelb-Rot zu sperren, machen die Schwierigkeiten nur noch größer. Nach einer Roten Karte wegen eines schwerwiegenden Vergehens, muss ein Spieler natürlich gesperrt werden, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Die Gelb-Sperre finde ich allerdings einen absoluten Skandal und auch die Gelb-Rot-Sperre sehe ich sehr kritisch."







Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Die Abschaffung der Zehn-Minuten-Strafe finde ich grundsätzlich gut. Da gab es zu oft unterschiedliche Bewertungen, wodurch für Spieler und Trainer nicht immer eine klare Linie erkennbar war. Kritisch sehe ich dagegen die neuen Sperren-Regelungen. Gerade in der Landesliga arbeiten viele Vereine mit kleinen Kadern, da werden Sperren nach der fünften Gelben Karte oder automatisch nach Gelb-Rot, schnell zum Problem werden. Das sorgt für zusätzliche personelle Engpässe und kann gerade in entscheidenden Saisonphasen großen Einfluss haben."







Bogens Coach Max Bachl-Staudinger ist kein Befürworter der neuen Regelung – Foto: Charly Becherer







Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Ich glaube, dass sich das negativ auf die Qualität der Mannschaften und der Liga auswirken wird, da die meisten Landesliga-Mannschaften in der Breite nicht so gut aufgestellt sind. Wenn immer mal wieder Stammpersonal aufgrund solcher Sperren fehlen - inklusive der vielen Englischen Wochen, die ohnehin oft problematisch sind - wird es richtig spannend. Die Mannschaften die einen qualitativ guten Kader haben und breit aufgestellt sind, werden davon profitieren."







Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Ich bin froh, dass die aus meiner Sicht völlig sinnfreie Zehn-Minuten-Zeitstrafe abgeschafft wurde. Einigermaßen nachvollziehen kann ich aus sportlichen Gründen und organisatorischem Aufwand für die Vereine die Sperre bei einer Gelb-Roten Karte. Da kann man noch einigermaßen den Überblick behalten. Ganz anders sieht es bei der fünften Gelbe Karte aus. Wer soll das noch überblicken? Zusätzlich ist es so, dass man den Kader wegen dieser Regel fast vergrößern muss, da immer wieder Spieler ausfallen werden. Für kleinere Vereine mit weniger Spielern ist das bestimmt ein großer Nachteil. Alles in allem hätte ich einfach die 10 Minuten-Zeitstrafe abgeschafft und sonst alles so gelassen, wie es war. Es wird immer komplizierter."







Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Diese Regel aus dem Profiberich nun auch bei uns im Amateursport einzusetzen, finde ich nicht richtig. Eine Konsequenz aufgrund einer Roten Karte ist korrekt - in jeder Klasse. Vor allem einer Gelb-Sperre kann ich im Landesliga-Fußball jedoch nichts abgewinnen."