Neue Spannung in der Landesklasse 2 Nach zwei Auswärtsspielen hintereinander begrüßte der SV BW 91 Bad Frankenhausen am vergangenen Samstag den FSV Kölleda auf heimischem Geläuf.

Die Heimelf startete nach zwei Minuten mit der ersten Großchance. Norman Both bediente Kevin Grolle per Diagonalball, dessen Volleyabnahme allerdings weit über das Tor von Keeper Notas gehen sollte. (2’) Doch nach dieser guten Möglichkeit ließ die Heimelf eher nach und die Gäste selbst mehr ins Spiel kommen. Doch dauerte nur bis zur elften Spielminute, ehe das erste Tor des Tages fallen sollte. Nach einer Ecke bekam Both den Ball unglücklich an den Rücken, sodass dieser unbeachtet in das eigene, Frankenhäuser Tor fiel und die Gäste lautstark jubeln ließ.

Nun mussten die Hausherren aufwachen und taten dies auch. Es brauchte nur zwei Minuten ehe die Ludwig-Elf den frühen Rückstand wieder egalisierte. Ein Pass von Tino Auerbach fand mit Carsten Kammlott einen Abnehmer. Dieser behielt auch gegen den Kölledaer Keeper einen kühlen Kopf und schob zum 1:1 ein. (13’) Die nächste gute Gelegenheit für die Hausherren gab es dann erst in der 27. Spielminute. Ein abgefälschter Schuss von Both landete erneut bei Grolle, der wieder kein Glück im Abschluss hatte und das Tor aus knapp fünf Metern verfehlte.

Kurz darauf ging es Schlag auf Schlag. In der 29, Spielminute konnte Auerbach seine Elf noch in Führung bringen, doch diese hielt nicht lange an. Shebli ließ die Frankenhäuser Abwehr nicht gut aussehen und traf nur eine Minute darauf zum 2:2. Vor der Halbzeit erhöhten die Gastgeber noch einmal ihre Bemühungen und kamen zu guten Chancen durch Both, Grolle und Kammlott, doch kein Ball sollte vor dem Halbzeitpfiff im Tor landen. Auf der anderen Seite behielt Blau-Weiß Keeper Christopher Sünkel die Oberhand gegen Lakhdar. (41’)

Im zweiten Durchgang sollte die Heimelf ihre Chancen dann besser nutzen. Nach einem Freistoß wurde Auerbach im Strafraum durch den gerade eingewechselten Bakari von den Beinen geholt – den folgerichtigen Strafstoß verwandelte Peet Schmidt sicher zur erneuten Führung. (49’)

Nur fünf Minuten später hätte es bereits zum nächsten Mal im Kölledaer Tor klingeln können. Vor dem Strafraum der Gäste bekommt Both den Ball, der den freistehenden Kammlott bereits im Auge hat. Sein Zuspiel wird allerdings in letzter Sekunde von der Kölledaer Abwehr geklärt. Fast im Gegenzug ist erneut Sünkel gefragt, doch der Schuss von Shelbi sollte kein Problem für den Schlussmann darstellen. (55’)

Zehn Minuten später die nächste dicke Gelegenheit für die Hausherren. Zunächst nimmt Kammlott den startenden Christian Bickel mit, der sich letztlich doch gegen Notas geschlagen geben musste. Wenig später wird dieser im Strafraum zu Fall gebracht – der Pfiff zum Elfmeter blieb dieses Mal allerdings aus. Kammlott machte es an diesem Tag besser, er bekam die Kugel mustergültig von Schmidt serviert und gewann das Duell gegen Notas erneut. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er so auch den späteren Endstand her. (69’)

Neben einem Fallrückzieher von Kammlott passierte nicht mehr viel. Auf der anderen Seite des Feldes hielt Sünkel seinen Kasten in Durchgang zwei sauber und Sondermann und Ränke vereitelten die letzten Bemühungen der Gastgeber.

Die Frankenhäuser feierten den achten Sieg der Saison und bleiben Spitzenreiter Union Mühlhausen auf den Fersen.

Am kommenden Sonntag gastiert man beim TSV Motor Gispersleben. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr.