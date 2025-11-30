Neue Spannung im Titelrennen nach dem Sieg von Furtwangen

FC Gutmadingen – FC 07 Furtwangen 1:2 (0:1). Furtwangen gewann am Samstag verdient beim Tabellenführer Gutmadingen und liegt in der Tabelle nun nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenreiter. Torjäger Hermann Patrice Takuete brachte nach einem langen Einwurf die Gäste im absoluten Bezirksligatopspiel in der siebten Minute in Front. Furtwangen war das bessere Team, versäumte es aber, das 0:2 nachzulegen. Auch in der zweiten Halbzeit war FC 07 sehr präsent. In der 79. Minute traf Loris Castelli zum verdienten 0:2. In der Nachspielzeit schaffte Gutmadingen lediglich noch durch Manuel Huber den Anschlusstreffer. FCG-Trainer Torsten Ruddies: "Es war auf tiefem Platz ein Kampfspiel. Beide Mannschaften agierten vorwiegend mit langen Bällen. Es gab wenig Spielfluss. Furtwangen war aber in den Zweikämpfen etwas griffiger als wir."

Tore: 0:1 Takuete (7.), 0:2 Castelli (79.), 1:2 Manuel Huber (95.). SR: Marcel Haberbosch (Mönchweiler). ZS: 150.