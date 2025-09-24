Nach dem Tor zum 3:2 gegen Kerspleben II freuten sich neben Manu, Torschütze Jonas (Mitte) und 2:2-Schütze Sandi (rechts). – Foto: Yannik

Neue Situation angenommen Wenn der SV Concordia am Freitagabend sein Duell bei der Dritten von Gispersleben gespielt haben wird, wird bereits mehr als ein Drittel der kompletten Punktspielsaison hinter ihm liegen – weniger als zwei Monate nach dem Saisonstart.

Damit wird ein saftiger Teil der Hinrunde, geballt auf einem relativ kurzen Zeitraum, Geschichte sein.

Allen war von vornherein klar, welche tabellarische Bedeutung die wenigen vergangenen Wochen haben würden. Die Saisonvorbereitung hatten die Jungs, die ihre sportliche Heimat derzeit am Wustrower Weg gefunden haben, entsprechend ambitioniert in Angriff genommen. Was dann aber passierte, kann man getrost als das beschreiben, was es war: Es kam vor allem verletzungstechnisch alles zusammen, was negativ zusammenkommen konnte. Wöchentlich erwischte Concordia eine neue Bänderverletzung, nachdem es Phill gleich im ersten Testspiel mit einem Schien- und Wadenbeinbruch getroffen hatte. Eine Sportinvalidität kam obendrauf. Unter diesen Bedingungen ist erstaunlich, dass sich die Ergebnisse der ersten fünf Punktspiele so knapp lesen – bis auf das 0:3 in Salomonsborn. Sämtliche Zeit, die in Stabi- und Koordinationstraining investiert wurde, schien angesichts der Ausfälle wie in den Wind geschossen. Die Misere hält an. Sodass in den jüngsten Partien wieder ein Großteil der Defensive von Senioren ausgefüllt werden musste, was selbstredend die spieltaktischen Möglichkeiten enorm einschränkt.

Doch hat sich das Team, auch dank einer 90-minütigen Aussprache, trotz aller Widerstände zusammengerauft. Dass die Ambitionen gen deutlich dynamischeren Teamspiel nicht zu halten sein werden, hat die Elf allmählich realisiert. Wie etwa auch beim jüngsten 3:3 gegen Kerspleben II. 80 Prozent Ballbesitz für den Gegner bringen diesem eben keine Extrapunkte. Nach dem 0:2-Rückstand innerhalb der ersten fünf Minuten erarbeitete sich Concordia ein Comeback, das durch die Tore von Vini, Co-Kapitän Sandi und Jonas bis zum Pausen-3:2 Ausdruck fand. Ärgerlich zwar, dass die großen Konterchancen im zweiten Durchgang nicht für weitere Treffer und die Spielentscheidung genutzt werden konnten – und somit ein Last-Minute-Tor nach einem Standard zwei eher verlorene Punkte bedeuteten. Doch was mit Teamgeist auch gegen ein nominelles Spitzenteam der Staffel möglich ist, sollte die Mannschaft anhand solcher Spiele verinnerlichen.