Neue Situation angenommen

Damit wird ein saftiger Teil der Hinrunde, geballt auf einem relativ kurzen Zeitraum, Geschichte sein.
Wöchentlich erwischte Concordia eine neue Bänderverletzung, nachdem es Phill gleich im ersten Testspiel mit einem Schien- und Wadenbeinbruch getroffen hatte. Eine Sportinvalidität kam obendrauf. Unter diesen Bedingungen ist erstaunlich, dass sich die Ergebnisse der ersten fünf Punktspiele so knapp lesen – bis auf das 0:3 in Salomonsborn. Sämtliche Zeit, die in Stabi- und Koordinationstraining investiert wurde, schien angesichts der Ausfälle wie in den Wind geschossen. Die Misere hält an. Sodass in den jüngsten Partien wieder ein Großteil der Defensive von Senioren ausgefüllt werden musste, was selbstredend die spieltaktischen Möglichkeiten enorm einschränkt.
Doch hat sich das Team, auch dank einer 90-minütigen Aussprache, trotz aller Widerstände zusammengerauft. Dass die Ambitionen gen deutlich dynamischeren Teamspiel nicht zu halten sein werden, hat die Elf allmählich realisiert. Wie etwa auch beim jüngsten 3:3 gegen Kerspleben II. 80 Prozent Ballbesitz für den Gegner bringen diesem eben keine Extrapunkte.
Nach dem 0:2-Rückstand innerhalb der ersten fünf Minuten erarbeitete sich Concordia ein Comeback, das durch die Tore von Vini, Co-Kapitän Sandi und Jonas bis zum Pausen-3:2 Ausdruck fand. Ärgerlich zwar, dass die großen Konterchancen im zweiten Durchgang nicht für weitere Treffer und die Spielentscheidung genutzt werden konnten – und somit ein Last-Minute-Tor nach einem Standard zwei eher verlorene Punkte bedeuteten. Doch was mit Teamgeist auch gegen ein nominelles Spitzenteam der Staffel möglich ist, sollte die Mannschaft anhand solcher Spiele verinnerlichen.
Der nun terminlich äußerst luftig werdende Spielplan erlaubt es dem Team nun, sich nicht nur zu regenerieren, sondern weiter am Potenzial zu schürfen, was in ihm schlummert. Mit Weitblick sollte die Rückrunde im neuen Kalenderjahr ins Auge gefasst werden. Ein paar Bonuspunkte, wie womöglich in Gispersleben am Freitag, schaden der Motivation dafür sicherlich nicht. Die Jungs haben die neue Situation positiv angenommen. Als Paradebeispiel dient der neueste Zugang Jordan, der für das Mannschaftstraining extra aus und nach Leipzig an- und abreist.