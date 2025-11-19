Neue Shirts für die 1. Herren des SV Esterwegen!

Wir freuen uns riesig, euch heute unsere neuen Team-Shirts präsentieren zu dürfen! Ein besonderer Dank geht an Harman Barber Shop, der uns diese großartige Ausstattung gesponsert hat. 🙌✂️

Durch die Unterstützung von Harman Barber Shop können wir nicht nur einheitlich und professionell auftreten, sondern auch unseren Teamgeist noch weiter stärken. Solche regionalen Partnerschaften bedeuten uns unglaublich viel – sie zeigen, wie stark unsere Gemeinschaft ist und wie sehr lokaler Sport geschätzt wird.