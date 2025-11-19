Neue Shirts für die 1. Herren des SV Esterwegen!

Wir freuen uns riesig, euch heute unsere neuen Team-Shirts präsentieren zu dürfen! Ein besonderer Dank geht an Harman Barber Shop, der uns diese großartige Ausstattung gesponsert hat. 🙌✂️
Durch die Unterstützung von Harman Barber Shop können wir nicht nur einheitlich und professionell auftreten, sondern auch unseren Teamgeist noch weiter stärken. Solche regionalen Partnerschaften bedeuten uns unglaublich viel – sie zeigen, wie stark unsere Gemeinschaft ist und wie sehr lokaler Sport geschätzt wird.
Wer ist Harman Barber Shop?
Harman Barber Shop ist die Adresse in Esterwegen, wenn es um moderne Herrenhaarschnitte, perfekte Bartpflege und erstklassigen Service geht. Mit viel Erfahrung, Liebe zum Detail und einem stylischen Ambiente sorgt Harman dafür, dass jeder Besuch zu einem echten Wohlfühlmoment wird. Egal ob klassisch, modern oder ganz individuell – hier bekommt man Qualität, Stil und echte Handwerkskunst
Im Namen der gesamten 1. Herren des SV Esterwegen:
Vielen Dank, Harman, für euren Support und eure großartige Unterstützung! 🖤🤍⚽