Neue SGM Rißtal geht an den Start - Hatzing bleibt Trainer beim SVS

Hatzing bleibt – Co-Trainer gesucht

Trainer Dietmar Hatzing, der das Team in der Winterpause der abgelaufenen Saison übernommen hatte, wird auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen. „Für uns ist es sehr wichtig, dass Dietmar Hatzing auf jeden Fall weitermacht“, betont Spielleiter Ralf Weckenmann. Beruflich bedingt hingegen scheidet Co-Trainer Thomas Graf aus dem Trainerteam aus. „Aktuell sind wir noch auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer“, so Weckenmann weiter.

Die Entscheidung zur Weiterbeschäftigung von Hatzing ist eng mit der Entwicklung der Mannschaft verbunden. Der Coach hat trotz des Abstiegs großes Vertrauen in sein Team. „Das war auch ein Grund von Dietmar Hatzing, dass er weitermacht, weil er sagt, dass in dieser Mannschaft Potenzial ist“, erklärt Weckenmann. Wichtig sei vor allem: „Die komplette Mannschaft bleibt zusammen. Keiner wechselt, obwohl viele Angebote hatten von anderen Vereinen, Bezirksligisten und auch Landesligisten.“

Abstieg nach dramatischem Saisonverlauf

Dass der SV Schemmerhofen trotz guter Leistungen die Liga verlassen muss, ist für den Verein schwer zu akzeptieren. „Der Abstieg ist sehr bitter für uns, wir waren eigentlich nicht so schlecht“, resümiert Weckenmann. In der Qualifikationsrunde habe man „sehr viele Punkte geholt“ und auch in der Abstiegsrunde mit 31 Punkten eine ordentliche Bilanz vorzuweisen.

Besonders schmerzhaft waren zwei Spiele in der Qualistaffel: „Als wir 4:0 gegen Kirchberg geführt haben und noch 4:4 gespielt haben. Eine Woche danach haben wir bis zur 82. Minute mit 1:0 gegen Warthausen geführt und dann noch verloren.“ Diese Partien seien „so ein bisschen der Knackpunkt“ gewesen. Dass man „letztendlich wegen einem Tor nicht in die Aufstiegsrunde gekommen“ sei, mache den Abstieg besonders bitter. „Teilweise selbst verschuldet, wir haben zu viele Chancen gebraucht und einfach auch Pech gehabt – unglücklich abgestiegen.“

Neubeginn mit der SGM Rißtal

Parallel zum sportlichen Neuanfang in der Kreisliga A strukturiert sich der SV Schemmerhofen auch auf breiterer Basis neu. Mit dem SV Altheim, dem SV Schemmerberg (spielten zusammen als SGM in der Kreisliga B4) und dem SV Ingerkingen gründet der Verein die neue Spielgemeinschaft SGM Rißtal. „Wir werden da zwei Mannschaften melden – eine in der Kreisliga B und die andere Kreisliga B Reserve“, sagt Weckenmann. Trainer der SGM wird Sven Reich, bisher für die zweite Mannschaft des SVS verantwortlich.

Die erste Mannschaft des SV Schemmerhofen wird weiterhin unter eigenem Namen in der Kreisliga A antreten. Die Gründung der SGM Rißtal ist für den Spielleiter ein notwendiger Schritt: „Es hören ja immer mehr Spieler auf, und es war eigentlich nötig, da was zu machen.“ Die Hoffnung sei, „dass einfach der Spielbetrieb weitergeht und dass mehr Leute da sind.“

Optimismus trotz Rückschlag

Für die kommende Saison gibt sich Ralf Weckenmann verhalten zuversichtlich: „Ich sehe uns auf jeden Fall für die neue Runde gut gewappnet. Was letztendlich rauskommt, muss man mal sehen, aber ich bin da leise optimistisch, da wir auch eine sehr junge Mannschaft haben.“