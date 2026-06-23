Neue SG mit FC Saltendorf und Teublitz II

Die Fußballabteilung des SC Teublitz und der FC Saltendorf gehen ab der kommenden Saison gemeinsame Wege. Die zweite Mannschaft des SC Teublitz wird künftig als neue Spielgemeinschaft zusammen mit dem FC Saltendorf antreten. Damit bündeln beide Vereine ihre Kräfte und schaffen eine neue sportliche Perspektive für ihre Spieler.

Mit der Gründung der SG reagieren die Verantwortlichen auf die aktuellen Herausforderungen im Amateurfußball und wollen den Spielbetrieb langfristig sichern. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit dafür sorgen, dass beiden Vereinen weiterhin genügend Spieler zur Verfügung stehen und die Mannschaften auf einer stabilen Basis arbeiten können.



