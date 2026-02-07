Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Neue SG im Dillenburger Fußballkreis: SG Kalteiche reloaded?
Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Auf Facebook haben es der SSV Allendorf und der SSV Haigerseelbach bereits offiziell gemacht, doch noch sind viele Fragen offen. Was bisher zum Dillenburger Zuwachs bekannt ist +++
Haiger. Von einem Gerücht kann mittlerweile nicht mehr die Rede sein. Ende Januar setzten der SSV Allendorf und der SSV Haigerseelbach auf ihren jeweiligen Facebook-Seiten einen Post ab. Darin heißt es: „Back to the Roots. Der SSV Allendorf und der SSV Haigerseelbach haben sich nach konstruktiven und positiven Gesprächen darauf verständigt, ab der Saison 2026/27 wieder gemeinsam als Spielgemeinschaft an den Start zu gehen. Beide Vereine blicken der erneuten Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen. Weitere Informationen folgen.“