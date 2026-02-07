 2026-02-06T13:16:52.650Z

Ligabericht

Neue SG im Dillenburger Fußballkreis: SG Kalteiche reloaded?

Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Auf Facebook haben es der SSV Allendorf und der SSV Haigerseelbach bereits offiziell gemacht, doch noch sind viele Fragen offen. Was bisher zum Dillenburger Zuwachs bekannt ist +++

von Redaktion · Heute, 18:19 Uhr · 0 Leser
Geht Leon Kunz (l.) vom SSV Allendorf zukünftig für die SG Kalteiche auf Torejagd? (Archivfoto) © Henrik Schneider
Geht Leon Kunz (l.) vom SSV Allendorf zukünftig für die SG Kalteiche auf Torejagd? (Archivfoto) © Henrik Schneider

Haiger. Von einem Gerücht kann mittlerweile nicht mehr die Rede sein. Ende Januar setzten der SSV Allendorf und der SSV Haigerseelbach auf ihren jeweiligen Facebook-Seiten einen Post ab. Darin heißt es: „Back to the Roots. Der SSV Allendorf und der SSV Haigerseelbach haben sich nach konstruktiven und positiven Gesprächen darauf verständigt, ab der Saison 2026/27 wieder gemeinsam als Spielgemeinschaft an den Start zu gehen. Beide Vereine blicken der erneuten Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen. Weitere Informationen folgen.“

