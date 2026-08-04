Neue SG gewinnt Test gegen ASV-Reserve von Ralph Strobl · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser

Nach Gäste-Führung und zwei Anschluss-Treffer trafen die Gastgeber insgesamt fünf Mal – beide Teams noch in der Findungs- und Einspielphase, Super-Platzverhältnisse, erträgliches Wetter mit kurzen Regenschauer, einige interessierte Zuschauer – Saisonstart mit 1. Spieltag am kommenden Wochenende Sommervorbereitung 2026

2. Freundschaftsspiel

Samstag, 1. August 2026, 14 Uhr

SG Stadt Pegnitz II (ASV Pegnitz II, FC Pegnitz I, FC Pegnitz II) - ASV Michelfeld II (5. A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) 5:3 (2:1)

Die neuformierten Gastgeber (bisher drei Testspiele mit einem Sieg und zwei Niederlagen) traten mit 16 Kicker an – die beiden Spielertrainer Patrick Wimmer und Patrick Ebenhöch standen als Einwechselspieler zur Verfügung. Die ASV-Reserve aus der Oberpfalz, Liga-Konkurrent der SG SP II in der A-Klasse 5, nominierte 13 Mann – auf der Bank saßen der aushelfende Julian Thumbeck und als Spieler einsatzbereit Coach Sebastian Pohl, einige potenzielle Stammkräfte (darunter unter anderem der am Samstag arbeitende Robin Popp und der verletzte Routinier Thomas Kohl) fehlen an ersten Samstag im August.

Die ASV-Reserve ging sehenswert mit der ersten Torchance durch Außenbahnspieler Moritz Dümler in Front (auf Diago-Pass von Jan Eschenweck dann halbrechts im Sechzehner flach ins lange Eck einschießend/ 22.). Die Gastgeber, die wie die Michelfelder noch Ungenauigkeiten beim finalen Pass in der Offensive offenbarten, drehten die Partie kurz vor der Halbzeitpause mit zwei konsequenten Torschüssen (Leonardo Steffens nach einer hohen und weiten Flanke in den Sechzehner per „Ball-Stupser“ am Fünfer flach ins lange Eck/42. und Bastian Loos nach einem Angriff über rechts schließlich in der Box ins lange Eck/44.). Nach dem Seitenwechsel vergab Pegnitz zunächst eine Top-Chance (ASV-Torhüter Elias Brunhuber wehrte gegen Bastian Loos ab/46.). Michelfeld II antwortete auf das 3:1 durch den eingewechselten und links unten einlochenden Saliou Diallo (57.) und 4:2 (Bastian Loos per direkten Eckball/78.) moralisch stark jeweils: Beim 3:2 (74.) staubte Mittelstürmer Luca Deml eine Linksflanke von Moritz Dümler am Fünfer ab und beim 4:3 (84.) traf Jan Eschenweck in halblinker Position ins lange Eck. Das 5:3 drei Minuten vor Schluss geht auf das Konto von Knipser Leonardo Steffens, der halblinks im Sechzehner ins lange Eck einschoss. Die tapferen Gäste hätten beinahe noch einen vierten Treffer erzielt, aber SG-Keeper Denis Schwemler parierte einen Schuss des halbrechts im Strafraum frei stehenden Moritz Dümler (89.). Die Gastgeber gewannen aufgrund des Torchancenverhältnisses (7:4) nicht unverdient, zwischenzeitlich parierte ASV-Torhüter Elias Brunhuber einen 25-Meter-Fernschuss (77.). Die ASV-Reserve muss kollektiv die Anzahl an Gegentore reduzieren und es bleibt zu hoffen, dass im Punktspielbetrieb mehr personelle Alternativen in allen Mannschaftsteilen zur Verfügung stehen.