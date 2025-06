Neue SG: ASV Degernbach & SV Hunderdorf gehen zusammen an den Start

In der abgelaufenen Spielzeit bildete der ASV Degernbach noch zusammen mit der zweiten Mannschaft des TSV Bogen eine Spielgemeinschaft - und das recht erfolgreich: Erst in den letzten Partien wurde eine mögliche Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga verspielt. Schlussendlich ging die SG Degernbach/Bogen II auf einem sehr ordentlichen dritten Tabellenplatz in der Kreisklasse Straubing über die Ziellinie.



Eine Fortführung der Spielgemeinschaft der beiden Vereine aus dem Bogener Stadtgebiet war eigentlich angedacht, kam aber dann doch nicht zustande. "Wir hatten mit dem TSV Bogen im Großen und Ganzen eine gute Zusammenarbeit und es hat definitiv Spaß gemacht. Wir gehen sicher nicht im Streit auseinander und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute, das möchte ich betonen. Der Kader war aber meistens doch sehr auf Kante genäht, da hätten wir uns ab und an noch ein wenig mehr Unterstützung gewünscht. Bedingt auch durch den großen Umbruch in diesem Sommer bei der ersten Mannschaft des TSV, hatten wir unsere Bedenken, ob da künftig recht viel Personal für Einsätze in der Kreisklasse übrig bleibt. Letztlich waren uns die Zusagen zu unkonkret", erläutert Degernbachs Mittelfeldlenker und erster Vorstand Max Gerl.





Wieder eigenständig zu agieren, das war für die Degernbacher keine Option. "Allein ist es für uns schlicht nicht mehr zu stemmen. Wir sind ein kleiner Dorfverein. Die Leute werden immer weniger, die Mannschaft wird auch immer älter", so Gerl. Auf der Suche nach einem neuen Partner rückte schnell der Nachbarverein SV Hunderdorf ins Visier. "Es lag eigentlich nahe. Wir arbeiten im Jugendbereich schon mehrere Jahre vertrauensvoll zusammen. Bei den Hunderdorfern sind sehr verlässliche Leute am Ruder. Zudem haben wir durch die Bündelung der Kräfte auch im Herrenbereich einen deutlich breiteren Kader zur Verfügung und können auch mit einer zweiten Mannschaft am Reservebetrieb teilnehmen", zählt Gerl die Beweggründe aus Sicht des ASV auf.





Degernbach und Hunderdorf: Jahrelange Zusammenarbeit im Jugendbereich gibt Anlass zu Optimismus.