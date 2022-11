Neue Schiedsrichter*innen-Lehrgänge terminiert Badischer Fußballverband +++ Ab Januar 2023 geht´s los

Die Ausbildungen richten sich an Jungen, Mädchen, Frauen und Männer ab 12 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wie beim Führerschein vermitteln erfahrene Referent*innen der Schiedsrichtervereinigungen zunächst die Grundlagen, von den Fußballregeln, über die Aufgaben der Schiris bis hin zum richtigen Verhalten, auch in schwierigen Situationen. Die Theorieausbildung schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab. Darauf folgt die Praxisphase mit ersten Spielleitungen in Jugend-Klassen. Dabei sind die Neu-Schiedsrichter*innen natürlich nicht alleine: das Patensystem stellt jedem Neuling erfahrene*n Kolleg*innen an die Seite, die coachen, Feedback geben und notfalls auch einschreiten können. Bei jungen Schiedsrichter*innen sind die Eltern bereits in der Ausbildung mit eingebunden. Sie lernen die Verantwortlichen in der Schiedsrichtervereinigung und vor allem die Paten kennen, um ein allseitiges Vertrauensverhältnis zu schaffen.

Fußballkreis Mannheim:

Den ersten Lehrgang bietet die Schiedsrichtervereinigung Mannheim komplett online an den beiden Wochenenden 13.-15. und 20./21.01.2023 an. Die Prüfung erfolgt anschließend in Präsenz. Ein zweiter Lehrgang in Präsenz ist ab dem 22.09.2023 geplant. Ansprechpartner ist Matteo Münkel: matteo.muenkel@web.de

Fußballkreis Mosbach:

Der Lehrgang findet an mehreren Terminen zwischen dem 27.01. und 08.02.2023 beim FV Mosbach statt. Ansprechpartner ist Niklas Hetzel: niklashetzel@web.de

Fußballkreis Buchen: