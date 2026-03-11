Neue Schiedsrichter für den TSV Großenkneten

Der TSV Großenkneten kann sich über Verstärkung im Schiedsrichterwesen freuen: Zwei U15-Spieler des Vereins haben ihre Prüfung bestanden und sammeln bereits erste Erfahrungen an der Pfeife.

Gute Nachrichten für den TSV Großenkneten: Der Verein darf zwei neue Schiedsrichter in seinen Reihen begrüßen. Am vergangenen Montag haben die Nachwuchsspieler Lennart Wiedenfeld und John Denkena ihre Schiedsrichterprüfung in Munderloh erfolgreich bestanden.

Beide sind seit ihrer Kindheit Teil des TSV und stehen aktuell als Torwartduo in der U15 auf dem Platz. Damit kennen sie den Fußball nicht nur aus der Perspektive der Spieler, sondern nun auch aus der Sicht der Spielleitung.