Neue Saison startet mit Derby in Bezirksliga 2 In der Bezirksliga eröffnen SC Reusrath und TuSpo Richrath die Gruppe 2 an einem Freitagabend, am Sonntag darauf geht es auch für den HSV Langenfeld los. von RP / Elmar Rump · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Reusrath startet im Derby gegen TuSpo – Foto: Andreas Bornewasser

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat am Freitag die Spielpläne für die sechs Bezirksliga-Gruppen veröffentlicht. In Gruppe 2 sind die drei Langenfelder Klubs vertreten, und zwei von ihnen eröffnen die Liga auch am Freitag, 14. August: Ab 19.30 Uhr empfängt der SC Reusrath TuSpo Richrath zum ersten Derby der Saison. Der HSV Langenfeld steigt am Sonntag, 16. August ab 15.15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. SpVg. Solingen-Wald 03 II in die neue Spielzeit ein.

Die Spiele der Saison im Überblick Für den zweiten Spieltag muss der HSV früh aufstehen, Anstoß seiner ersten Auswärtspartie der Saison beim nächsten Aufsteiger SSV Bergisch Born II ist bereits um 12.30 Uhr am Sonntag, 23. August. Ab 15.30 Uhr hat der SCR sein zweites Heimspiel gegen den Cronenberger SC, zeitgleich TuSpo sein erstes gegen den BV Gräfrath. Der dritte Spieltag am Sonntag, 30. August bringt den Richrathern auch direkt das zweite Derby der Saison, wieder ist es ein Auswärtsspiel, diesmal ab 15.15 Uhr beim HSV. Eine Viertelstunde später ist der HSV Gastgeber eines weiteren Aufsteigers, des SC Sonnborn. Am vierten Spieltag tritt der SCR am Sonntag, 6. September ab 13 Uhr beim Landesliga-Absteiger VfB 03 Hilden II an, eine Woche später beim vierten Aufsteiger Breite Burschen Barmen (15 Uhr). Der siebte Spieltag hält wieder ein Derby bereit, wenn der HSV den SCR am Sonntag, 27. September ab 15.15 Uhr zu Gast hat. Der neunte Spieltag führt TuSpo am Sonntag, 11. Oktober zum zweiten Landesliga-Absteiger, dem FC Remscheid (15 Uhr).

Der letzte Spieltag des Kalenderjahres steigt am Sonntag, 20. Dezember. Dann tritt der SCR beim SSV Bergisch Born II an (12.30 Uhr) und der HSV bei DV Solingen II (12.45 Uhr) – im Anschluss hat TuSpo die Regionalliga-Reserve aus Hilden zu Gast (15.30 Uhr). Dann geht es in die Winterpause, nach der am Sonntag, 14. Februar die Rückrunde beginnt – logischerweise mit dem Derby zwischen TuSpo und dem SCR. Wenn da um 15.30 Uhr der Anstoß erfolgt, hat der HSV das Rückspiel bei der 1. SpVg. Solingen-Wald II mit dem Anpfiff um 12 Uhr schon hinter sich. Am Sonntag, 28. Februar steigt ab 15.30 Uhr das Derby zwischen TuSpo und dem HSV, der am 24. Spieltag am Donnerstag, 25. März ab 19.30 Uhr zu Gast ist bei TuSpo zum letzten Langenfelder Lokalduell der neuen Spielzeit. Diese endet am Sonntag, 13. Juni für Richrath bei Hildens Reserve (13.30 Uhr), für den HSV daheim gegen DV Solingen II (15.15 Uhr) und für Reusrath zu Hause gegen Bergisch Born II (15.30 Uhr).