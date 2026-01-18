Willkommen, Bastian Kessel: Der neue Rüdesheimer Trainer (Zweiter von rechts) mit den VfL-Vorständlern Sven Hartmann, Jürgen Lunkenheimer und Tito Gulipa (von links) – Foto: VfL Rüdesheim

Neue Saison, neuer Trainer beim VfL Rüdesheim Bastian Kessel übernimmt am Rosengarten und wird Nachfolger von Baris Yakut +++ "Entwicklungsfähiges Team in der Bezirksliga etablieren" Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nahe VfL Rüdesheim Emre Duran Bastian Kessel Alexander Merk

RÜDESHEIM. Der VfL Rüdesheim hat die Weichen für die neue Runde in der Fußball-Bezirksliga Nahe gestellt. Bastian Kessel wird als Trainer am Rosengarten übernehmen und damit Nachfolger von Baris Yakut, der bekanntlich zum FC Schmittweiler-Callbach in die Landesliga West wechselt.

Aktuell liegen die Rüdesheimer auf einem ordentlichen neunten Tabellenplatz – für einen Aufsteiger aller Ehren wert. „Die Bezirksliga ist auch die richtige Klasse für den VfL“, betont Kessel, der den Kader für die neue Runde „in der Breite verstärken“, aber „auch an Qualität zulegen“ will. Dafür wir jetzt zunächst mit den Spielern aus dem aktuellen Kader gesprochen, dann mit potenziellen Neuzugängen. Als erster Abgang neben Spielertrainer Yakut steht Innenverteidiger Alexander Merk fest, der den Klub zum Landesligisten TuS Hackenheim verlässt. Kessel: „Ein herber Verlust.“ In der vorigen Saison hatte Bastian Kessel den FC Ebernburg aus der B-Klasse in die A-Klasse geführt. In der laufenden Runde war er beim bislang noch sieglosen Liga-Schlusslicht als Spieler noch viermal am Ball gewesen (ein Tor), letztmals bei der 0:7-Klatsche bei der SG Gräfenbachtal am 30. November 2025. Weitere Einsätze sind, wenn überhaupt, nur sporadischer Natur. „Sollte die Bavaria mich brauchen, stehe ich zur Verfügung.“