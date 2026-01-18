Neue Saison, neuer Trainer beim VfL Rüdesheim

RÜDESHEIM. Der VfL Rüdesheim hat die Weichen für die neue Runde in der Fußball-Bezirksliga Nahe gestellt. Bastian Kessel wird als Trainer am Rosengarten übernehmen und damit Nachfolger von Baris Yakut, der bekanntlich zum FC Schmittweiler-Callbach in die Landesliga West wechselt.
Aktuell liegen die Rüdesheimer auf einem ordentlichen neunten Tabellenplatz – für einen Aufsteiger aller Ehren wert. „Die Bezirksliga ist auch die richtige Klasse für den VfL“, betont Kessel, der den Kader für die neue Runde „in der Breite verstärken“, aber „auch an Qualität zulegen“ will. Dafür wir jetzt zunächst mit den Spielern aus dem aktuellen Kader gesprochen, dann mit potenziellen Neuzugängen. Als erster Abgang neben Spielertrainer Yakut steht Innenverteidiger Alexander Merk fest, der den Klub zum Landesligisten TuS Hackenheim verlässt. Kessel: „Ein herber Verlust.“
In der vorigen Saison hatte Bastian Kessel den FC Ebernburg aus der B-Klasse in die A-Klasse geführt. In der laufenden Runde war er beim bislang noch sieglosen Liga-Schlusslicht als Spieler noch viermal am Ball gewesen (ein Tor), letztmals bei der 0:7-Klatsche bei der SG Gräfenbachtal am 30. November 2025. Weitere Einsätze sind, wenn überhaupt, nur sporadischer Natur. „Sollte die Bavaria mich brauchen, stehe ich zur Verfügung.“
Kessels Kontakt an den Rosengarten kam über VfL-Urgestein Tito Gulipa zustande, mit dem der neue Coach schon beim TSV Degenia Bad Kreuznach zusammengearbeitet hat. „Rüdesheim hat ein junges, entwicklungsfähiges Team, das sich mit Baris Yakut in der Bezirksliga weiter gefestigt hat. Ich glaube, dass da sogar noch mehr Potenzial vorhanden ist.“ Auch wenn der Bezirksliga-Verbleib wahrscheinlich ist und auch das aktuell Saisonziel – die Zusammenarbeit ist zunächst für ein Jahr unabhängig von der Klasse angelegt. „Wir wollen die Rüdesheimer in der Bezirksliga etablieren. Das ist die erste Aufgabe für die neue Runde.“
Kessels Co-Trainer wird Emre Duran. Überhaupt kann der neue Trainer auf Unterstützung im Verein bauen: Der zweite VfL-Vorsitzende Sven Hartmann betont: „Auch der frühere Sportliche Leiter Alexander Thomas hat zwar aus persönlichen Gründen seinen Posten zur Verfügung gestellt, steht dem VfL aber als interner Ansprechpartner zur Seite, wenn er gebraucht wird.“ Und Klubchef Jürgen Lunkenheimer sagt: „Nach dem Weggang von Baris Yakut ist es doch nicht so, dass der Verein sich auflöst. Vielmehr ist die Verpflichtung von Bastian Kessel ein erstes Argument für eine positive Zukunft.“