Neue Saison, neue Spannung: Das Auftaktprogramm hat es in sich

Endlich ist es so weit: Die NOFV-Oberliga Nord startet in eine neue, mit Spannung erwartete Saison. Der Auftakt verspricht packende Duelle und viel Emotionalität. Während Regionalliga-Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin als Favorit gilt, sorgen gleich drei Aufsteiger – SG Union 1919 Klosterfelde, S.D. Croatia Berlin und der SV Siedenbollentin – für frischen Wind. Dazu gab es in vielen Teams einen umfassenden Umbruch. Der 1. Spieltag wird eine erste Standortbestimmung.