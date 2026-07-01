Neue Saison bringt Neuerung für Schwabmünchen

– Foto: Christian Kruppe

Drei Wochen noch, dann geht es auch für die Fußballer des TSV Schwabmünchen wieder um Punkte. Denn am 17. Juni startet der Aufsteiger, nach vier Spielzeiten in der Landesliga, in die Bayernligasaison. Doch bis es so weit ist, stehen erst einmal weitere Testspiele auf dem Programm. Ein ganz besonderes steigt am Mittwochabend. Da geht es für die Schwabmünchner gegen einen großen Namen aus der süddeutschen Fußballszene.

Gast in der Siegmund Arena ist am Mittwoch ab 18 Uhr (Eintritt fünf Euro) der SSV Ulm. Die „Spatzen“ spielten in der vorigen Saison noch in der 3. Liga, ein Jahr davor sogar in Liga zwei. Trotz des sportlichen Absturzes haben die Ulmer eine große Strahlkraft, was die Kulisse beim Duell gegen den Kreisligisten FC Straß am Wochenende zeigte. Mehr als 1000 Fans wollten die erste Partie des SSV sehen. Daher hofft man auch in Schwabmünchen auf viele Zuschauer.

TSV Schwabmünchen: Zum Saisonstart ein besonderes Spiel im Allgäu

Schwabmünchens sportlicher Leiter Matthias Vogel stellte vor Kurzem zwei Partien als für ihn besonders heraus: „Das ist gegen Geretsried, denn durch die verpatzte Relegation ist es ein emotionales Ding. Das zweite Spiel, das mir viel bedeutet, ist gegen Kottern. Als Allgäuer und ehemaliger Memminger hat das einfach etwas Besonderes.“ Und mit dem Gastspiel in Kottern am Freitag, 17. Juli (18.30 Uhr), bekommt Vogel gleich zum Auftakt in die Saison eines dieser für ihn besonderen Spiele.

Aber nicht nur für Matthias Vogel ist die Auftaktpartie etwas mit „ein wenig mehr Bedeutung“. Denn Schwabmünchens neuer Stürmer Achim Speiser spielte die vergangenen beiden Spielzeiten für Kottern, insgesamt war er sechs Jahre im Trikot der Allgäuer aktiv. Ein gutes Omen für Schwabmünchen, denn in den vergangenen beiden Spielzeiten gab es immer ein Duell mit einem Ex-Verein eines Neuzugangs. Und endeten immer mit einem Schwabmünchner Erfolg.