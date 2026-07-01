Neue Saison bringt Neuerung für Schwabmünchen

Drei Wochen noch, dann geht es auch für die Fußballer des TSV Schwabmünchen wieder um Punkte. Denn am 17. Juni startet der Aufsteiger, nach vier Spielzeiten in der Landesliga, in die Bayernligasaison. Doch bis es so weit ist, stehen erst einmal weitere Testspiele auf dem Programm. Ein ganz besonderes steigt am Mittwochabend. Da geht es für die Schwabmünchner gegen einen großen Namen aus der süddeutschen Fußballszene.
Gast in der Siegmund Arena ist am Mittwoch ab 18 Uhr (Eintritt fünf Euro) der SSV Ulm. Die „Spatzen“ spielten in der vorigen Saison noch in der 3. Liga, ein Jahr davor sogar in Liga zwei. Trotz des sportlichen Absturzes haben die Ulmer eine große Strahlkraft, was die Kulisse beim Duell gegen den Kreisligisten FC Straß am Wochenende zeigte. Mehr als 1000 Fans wollten die erste Partie des SSV sehen. Daher hofft man auch in Schwabmünchen auf viele Zuschauer.
Schwabmünchens sportlicher Leiter Matthias Vogel stellte vor Kurzem zwei Partien als für ihn besonders heraus: „Das ist gegen Geretsried, denn durch die verpatzte Relegation ist es ein emotionales Ding. Das zweite Spiel, das mir viel bedeutet, ist gegen Kottern. Als Allgäuer und ehemaliger Memminger hat das einfach etwas Besonderes.“ Und mit dem Gastspiel in Kottern am Freitag, 17. Juli (18.30 Uhr), bekommt Vogel gleich zum Auftakt in die Saison eines dieser für ihn besonderen Spiele.
Aber nicht nur für Matthias Vogel ist die Auftaktpartie etwas mit „ein wenig mehr Bedeutung“. Denn Schwabmünchens neuer Stürmer Achim Speiser spielte die vergangenen beiden Spielzeiten für Kottern, insgesamt war er sechs Jahre im Trikot der Allgäuer aktiv. Ein gutes Omen für Schwabmünchen, denn in den vergangenen beiden Spielzeiten gab es immer ein Duell mit einem Ex-Verein eines Neuzugangs. Und endeten immer mit einem Schwabmünchner Erfolg.
Auf Spiele am Freitag können sich die Schwabmünchner Fußballfans eventuell vermehrt einstellen. Denn auch beim TSV wird darüber nachgedacht, mehr an diesem Wochentag zu spielen. „Wobei das nur ein paar wenige sein könnten, wenn es abends noch hell genug ist“, schränkt Sportdirektor Manfred Bock ein. Sicher ist dagegen, dass die Schwabmünchner künftig ihre Heimspiele nicht mehr am Sonntag, sondern am Samstag austragen werden.
Das hat mehrere Gründe. „So kam auch der Wunsch aus der Mannschaft“, so Bock. Außerdem spielt die Bayernliga immer samstags, einzige Ausnahme war in der Vorsaison Türkspor Augsburg. Vom Samstagstermin erhoffen sich die Schwabmünchner auch mehr Zuschauer. „Sonntag ist der Spieltag für die unteren Ligen, dem gehen wir aus dem Weg“, erläutert Bock. Zudem planen die Schwabmünchen einige Maßnahmen zur Zuschauergewinnung. Die knapp 260 Zuschauer pro Spiel, die in der Aufstiegssaison den Weg in die Siegmund-Arena fanden, werden als „ausbaufähig“ angesehen. Um weiter attraktiv zu bleiben, verzichten die Schwabmünchner auch auf eine deutliche Erhöhung der Eintrittspreise. „Der Ligaschnitt liegt bei zehn bis zwölf Euro“, so Manfred Bock. Beim TSV steigt der Preis von sieben auf acht Euro.
Nach dem Start beim TSV Kottern kommen drei anpruchsvolle Ausgaben auf die Schwabmünchner zu. Erster Heimspielgegner ist die zweite Mannschaft der Münchner Löwen. Die waren im vergangenen Jahr Meister, doch wie stark die Junglöwen in dieser Spielzeit sein werden, ist aufgrund des Trubels um die 1. Mannschaft der Münchner noch offen. Danach geht es zum FC Pipinsried, einer Mannschaft, die mal wieder massiv aufgerüstet hat.