Neue Saison, alte Probleme: Personalmangel überschattet Vorbereitung des TSV Peiting II

Der Sturz in die oberste der so genannten Buchstabenligen bleibt den Peitingern, die unverändert in der Kreisklasse 4 spielen werden, somit erspart. „Da sind viele gute Gegner in der Liga, und Hohenfurch ist klarer Favorit“, rechnet Stober erneut mit einer schweren Spielzeit für seine Mannschaft, die sich gegenüber der Vorsaison nur wenig verändert. Die Zu- und Abgänge sind vereinsintern.

Einmal ging‘s um den Aufstieg in die Kreisliga, das andere Mal gegen den Abstieg in die A-Klasse. Während in der vorletzten Saison das Nachsitzen um den Aufstieg danebengegangen war, hatten die Peitinger in der abgelaufenen Spielzeit im Kampf um den Klassenerhalt in der Zusatzschicht gegen den SV Erpfting das bessere Ende für sich. „Das war auch verdient“, resümierte Eduard Stober, der die TSV-Zweite weiterhin trainiert, nach den beiden Relegationspartien gegen den A-Klassisten.

Martin Schauer und Hannes Rohrmoser waren in der Vorbereitung viel in der Ersten Garnitur im Einsatz. Sie könnten wie die jungen Talente Aaron Woitge und Philipp Nienhaus vor allem im Kreisliga-Team spielen. Ehemalige A-Jugendliche wie Leo Würzle, Simon Breidenbach und Kevin Kumelj sind hauptsächlich für die Zweite Mannschaft eingeplant, die zudem Unterstützung durch zwei U19-Spieler bekommen wird.

Auf dem Papier haben die beiden Peitinger Teams damit 40 Akteure zur Verfügung, von denen aber einige verletzt sind. Zu dieser Kategorie gehören aus der Zweiten Mannschaft mit Tim Enzmann, Matthias Heiß und Korbinian Kechele aktuell drei Spieler. „Zudem haben wir ein paar Urlauber“, sagt Stober, der deshalb in der Vorbereitung wie schon in der vergangenen Saison nur einen sehr dünnen Kader zur Verfügung hatte. „Zwei Testspiele musste ich wegen Personalmangels auch absagen“, bedauert Stober. Die drei Vorbereitungspartien, die übrig blieben, gegen die SG Wielenbach/Pähl, den SV Unterhausen und die eigene A-Jugend, endeten allesamt Unentschieden. „Die Vorbereitung war in Ordnung“, hatte Stober an den Testauftritten und den Trainingseinheiten in Summe nichts auszusetzen.

Fragezeichen vor Start beim FC Weil

Dennoch gibt es einige Fragezeichen vor dem Saisonstart am kommenden Sonntag beim FC Weil (15 Uhr). Die Aufstellung wird erst kurzfristig feststehen, da sie auch davon abhängt, welche Spieler bei der Ersten Mannschaft gebraucht werden. Und dann ist auch nicht ganz klar, wie der gastgebende FC die deprimierende vergangene Saison mit nur einem einzigen Punkt in der Kreisliga und dem Abstieg verarbeitet hat. „Als Absteiger ist Weil eigentlich Favorit“, so die Einschätzung Stobers, der sich noch gut an die beiden Relegationsduelle gegen den FCW vor gut einem Jahr erinnern kann. Damals ging es für die Peitinger Zweite um den Kreisliga-Aufstieg, den sie durch eine 3:4-Niederlage und ein 2:2 knapp verpasste. „Die beiden Spiele hängen mir schon noch nach. Der verpasste mögliche Aufstieg war schon bitter“, räumt Stober ein.

Am Sonntag hat sein Team jetzt Gelegenheit, sich dafür zu revanchieren. „Auch wenn wir nicht die Bestbesetzung zur Verfügung haben, werden die Jungs alles geben und versuchen, die drei Punkte zu holen“, ist Stober guter Dinge. Das gilt auch für die gesamte Saison. „Wir schauen, wie es in den ersten Partien so läuft“, will sich Stober allerdings nicht auf ein Saisonziel festlegen. Klar ist aber, dass die Peitinger Zweite nicht wieder zittern will. Wenn es für sie zum dritten Mal in Folge die Relegation werden sollte, dann aber bitteschön die nach oben.