Vereinsnachrichten
Neue Rücksäcke für HSC U23

Bezirksliga 3
Heeslingen II

II. Herren erhält neue Rucksäcke ⚽️🎒

Ein großes Dankeschön an unseren Sponsor Kanzlei Kownetka für die neuen Team-Rucksäcke! 💪
Unsere u23 komplettiert das bisherige Spieltagsoutfit - und das mit Stil!
Starke Unterstützung, die man sieht und spürt. Das Team bedankte sich kürzlich bei Volkhard Kownetka für den großzügigen Support! 🙌

