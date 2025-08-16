Neue Rücksäcke für HSC U23

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein großes Dankeschön an unseren Sponsor Kanzlei Kownetka für die neuen Team-Rucksäcke! 💪 Unsere u23 komplettiert das bisherige Spieltagsoutfit - und das mit Stil! Starke Unterstützung, die man sieht und spürt. Das Team bedankte sich kürzlich bei Volkhard Kownetka für den großzügigen Support! 🙌