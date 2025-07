Neue Rollenverteilung beim VfB Hallbergmoos II – Co-Trainer will Vorbild für den Nachwuchs sein

Hallbergmoos – Im Trainerteam des A-Klassisten VfB Hallbergmoos II kam es in der Sommerpause zu einigen personellen Veränderungen. So wird der ehemalige Cheftrainer Jens Balden den Fokus in den kommenden Monaten noch einmal mehr auf sein „Spielerdasein legen“.

Als Co-Trainer bleibt er der Mannschaft aber erhalten und hofft, dabei vor allem für die vielen Nachwuchskicker eine „Vorbildfunktion“ zu übernehmen. Denn zur neuen Saison rücken gleich acht Akteure aus der A-Jugend zu den Herren auf. „Und da will ich auf dem Platz vorneweggehen“, bestätigt der 29-Jährige, dessen Nachfolger im Verein derweil kein Unbekannter ist.