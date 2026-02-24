Neue Rollen, neue Chancen: Viel Spannung bei Triers U19 So gehen die Eintracht-A-Junioren in den weiteren Saisonverlauf. von Sonja Gauer · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Mit einem positiven Gefühl starten die A-Junioren von Eintracht Trier bereits am Donnerstag in die restliche Saison. Dann tritt die Eintracht ab 19 Uhr in Müllenbach im Achtelfinale des Rheinlandpokals beim JFV Schieferland an. Nur drei Tage später geht es auch in der Regionalliga Südwest wieder los, wenn die SG 99 Andernach um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Moselstadion zu Gast ist.

„Wir sind seit der zweiten Januarwoche wieder dran und voll im Rhythmus“, berichtet Trainer Christian Esch. Der Kader wird sich dabei im Laufe der Rückrunde immer mehr verschieben. Die Spieler aus dem 2007er-Jahrgang werden vermehrt in der Rheinlandliga-U23 zum Einsatz kommen. „Das hat sich während der Vorbereitung schon angebahnt. Die 2007er-Jungs trainieren und spielen immer wieder im Team von Trainer Holger Lemke“, sagt Esch. Im Umkehrschluss bedeutet das für die U19: Der jüngere 2008er-Jahrgang wird deutlich mehr Wettkampfpraxis in der A-Junioren-Regionalliga Südwest erhalten, um bestmöglich auf die neue Saison vorbereitet zu werden. „Sie haben das in den vergangenen Wochen schon richtig gut gemacht. Wir hatten durchweg gute Ergebnisse, teilweise gegen richtig gute Gegner“, berichtet Esch. Als Höhepunkt nennt der Trainer den 5:1-Sieg über die erste Herrenmannschaft des Rheinlandligisten FV Hunsrückhöhe Morbach.

„Mit Blick auf den Seniorenbereich haben wir natürlich auch schon eine Ergebnisorientierung, aber auch die Entwicklung mit dem veränderten Kader ist für die Rückrunde super interessant. Die Jungs ziehen sensationell gut mit und haben eine gute Form“, zeigt sich Esch zufrieden. Neu dabei ist Angreifer Ali Mahdi, der von der U19 des luxemburgischen Erstligisten Victoria Rosport kam. Verlassen haben den Verein derweil Lean Trampert (nach Rosport), Bastian Süß (zum FV Hunsrückhöhe Morbach), Iason Papadopoulos und Elia Marzi. Die beiden Letztgenannten haben sich auch aufgrund hartnäckiger Verletzungen dazu entschieden, nicht mehr auf diesem hohen Niveau Fußball zu spielen. Leonard Yushkevich befindet sich nach seinem Kreuzbandriss aus der Hinrunde zwar im Reha-Programm im Zeitplan, für ein baldiges Comeback ist es allerdings noch zu früh.