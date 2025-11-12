Neue Rolle im Angriff

Lisa Nutbohm ist die aktuelle Interviewpartnerin in unserer Rubrik „Drei Fragen an…“. – Foto: Annalena Hense

Lisa Nutbohm spielt für die FSG Mulsum/Kutenholz-Deinste in der 1. Kreisklasse Stade/Harburg Süd. Mit erst 17 Jahren gehört die Stürmerin zu den jüngsten Spielerinnen im Team von Trainer Dennis Eindorf. Sie stellte sich jetzt unseren drei Fragen.

Du bist noch sehr jung, spielst aber bereits bei den Frauen mit. Liegt es daran, dass es bei euch keine andere Möglichkeit im Verein gibt? Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Meine Mutter hatte mir immer nur die Wahl gelassen: Faustball oder Fußball – gar nichts war keine Option. Da sich meine große Schwester für Fußball entschieden hat, habe ich das dann auch gemacht. Mit ihr habe ich dann letztendlich bis zu den D-Mädchen gespielt. Als die Mädels dann alt genug waren und in die Damen hoch mussten/wollten, habe ich sehr lange bei den Jungs der JSG Geest gespielt. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, trotzdem wollte ich immer lieber mit Mädchen in meinem Alter zusammenspielen. Leider gab es nach der Auflösung der damaligen D-Mädchen keine neue Mannschaft. Zwischenzeitlich habe ich überlegt, nach AOBHH zu wechseln, bin aber dann doch lieber meinem Verein treu geblieben. Seit rund zwei Jahren spiele ich nun bei den Damen – es ist zwar ein ganz anderer Fußball, aber es macht mir doppelt so viel Spaß.

Was zeichnet dich als Stürmerin aus? Wo siehst du Stärken und Schwächen? Als ich bei den Jungs gespielt hatte, war ich fast immer Links- oder Rechtsverteidigerin. Deshalb war es für mich am Anfang eine große Umstellung, als ich bei den Damen plötzlich vorne spielen sollte. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass ich jetzt Tore schießen und Vorlagen geben soll, anstatt sie zu verhindern. Inzwischen gefällt mir die Rolle aber richtig gut. Ich würde sagen, dass mich vor allem meine Schnelligkeit und mein Ehrgeiz auszeichnen. Ich gehe jedem Ball nach und gebe nicht so schnell auf. Außerdem habe ich ein gutes Auge für Mitspielerinnen, sodass mir Passspiele und Vorlagen meistens gut gelingen. Es macht mir Freude, wenn ich meine Mitspielerinnen in eine gute Position bringen kann. Natürlich habe ich auch Dinge, an denen ich noch arbeiten muss. Zum Beispiel muss ich meinen Torabschluss unbedingt verbessern und in entscheidenden Situationen mehr Ruhe bewahren.