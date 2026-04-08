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Ligabericht
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Neue Rolle für verletzten Kapitän des SC Waldgirmes
Teaser HL: +++ Ausgerechnet im Endspurt um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga fehlt Luis Stephan beim SC Waldgirmes. Dennoch tut er alles, um das Team zu unterstützen. Wie er das macht +++
Lahnau-Waldgirmes. So richtig rund läuft Luis Stephan noch nicht. Dass er angeschlagen ist, ist klar zu erkennen. Dennoch versucht der Kapitän des Hessenligisten SC Waldgirmes alles, um seiner Mannschaft zu helfen. Kurzer Rückblick: Bei der 0:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt U23 Anfang März verletzte sich der zentrale Mittelfeldspieler am Knie. Die Diagnose: Kreuzbandanriss.