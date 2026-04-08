 2026-04-08T20:34:17.496Z

Ligabericht

Neue Rolle für verletzten Kapitän des SC Waldgirmes

Teaser HL: +++ Ausgerechnet im Endspurt um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga fehlt Luis Stephan beim SC Waldgirmes. Dennoch tut er alles, um das Team zu unterstützen. Wie er das macht +++

von Redaktion · Heute, 22:47 Uhr · 0 Leser
Gibt weiterhin die Richtung beim Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes vor – wenn aktuell auch nur außerhalb des Spielfeldes: Luis Stephan. © Steffen Bär
Gibt weiterhin die Richtung beim Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes vor – wenn aktuell auch nur außerhalb des Spielfeldes: Luis Stephan. © Steffen Bär

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Luis Stephan
Luis Stephan

Lahnau-Waldgirmes. So richtig rund läuft Luis Stephan noch nicht. Dass er angeschlagen ist, ist klar zu erkennen. Dennoch versucht der Kapitän des Hessenligisten SC Waldgirmes alles, um seiner Mannschaft zu helfen. Kurzer Rückblick: Bei der 0:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt U23 Anfang März verletzte sich der zentrale Mittelfeldspieler am Knie. Die Diagnose: Kreuzbandanriss.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.