Neue Rolle für verletzten Kapitän des SC Waldgirmes

Gibt weiterhin die Richtung beim Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes vor – wenn aktuell auch nur außerhalb des Spielfeldes: Luis Stephan. © Steffen Bär

Lahnau-Waldgirmes. So richtig rund läuft Luis Stephan noch nicht. Dass er angeschlagen ist, ist klar zu erkennen. Dennoch versucht der Kapitän des Hessenligisten SC Waldgirmes alles, um seiner Mannschaft zu helfen. Kurzer Rückblick: Bei der 0:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt U23 Anfang März verletzte sich der zentrale Mittelfeldspieler am Knie. Die Diagnose: Kreuzbandanriss.