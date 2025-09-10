Neue Rolle für Hidringer: Sportlicher Leiter & Coach der Zweiten

Das ist sicherlich nicht alltäglich: I n der vergangenen Woche hat Thomas Hidringer seinen Spielertrainerposten beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Hofkirchen niedergelegt , nun übernimmt der 30-Jährige im Klub neue Aufgaben. Das SVH-Eigengewächs übernimmt nicht nur den Posten des Sportlichen Leiters, sondern wird sich in den kommenden Wochen und Monaten auch schwerpunktmäßig als Coach um die zweite und dritte Mannschaft kümmern. Im Gegenzug wird Michael Weber , der bislang das A-Klassenteam betreute, ab sofort Alexander Fürst bei der Bezirksliga-Truppe als Liniencoach unterstützen.

"Die Verantwortlichen wollten, dass ich dem Verein in einer anderen Rolle erhalten bleibe und wir haben uns darauf verständigt, dass ich mich als Sportlicher Leiter um die Geschicke der drei Herrenmannschaften kümmere. Zudem werde ich ab sofort die Zweite und Dritte übernehmen und versuchen, dort für einen Aufschwung zu sorgen. Die Zusammenarbeit ist vorerst bis zum Winter vereinbart, ist aber grundsätzlich bis zum Saisonende geplant", informiert Thomas Hidringer, der den SV Hofkirchen als spielender Chefanweiser von der A-Klasse bis in die Bezirksliga führte.





In der neuen Umgebung haben Trautwein, Cernota und Kameraden bislang einen schwierigen Stand und sind aktuell Tabellenvorletzter. Aus den vergangenen sechs Partien konnte nur ein Zähler eingeheimst werden. Am Samstag steht nun das Kellerduell beim lediglich einen Punkt besser gestellten FC Obernzell-Erlauf auf dem Spielplan. Auch die in der A-Klasse Osterhofen beheimatete "Zweite" hat Verbesserungspotenzial. Das B-Team des Bezirksligisten konnte erst eine Partie siegreich gestalten und ist damit im Ranking lediglich Vorletzter. Deutlich besser läuft es bei der "Dritten", die in der A-Klassen-Reserverunde noch ungeschlagen ist und zehn von zwölf möglichen Punkte verbuchte.