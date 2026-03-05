Neue Rolle eingenommen

Bei der zweiten Mannschaft der SG Elbetal ist personell Bewegung drin: Tim Heitmann fungiert seit der Rückrunde offiziell als Spielertrainer und übernimmt damit zusätzlich Verantwortung neben seiner Rolle auf dem Platz. Der langjährige Stratege und Führungsspieler soll die junge Elf nicht nur lenken, sondern auch an der Seitenlinie taktisch weiterentwickeln.
Der Verein würdigt den Schritt als klares Signal für Stabilität und Kontinuität im Unterbau. Mit Heitmann setzt die SG Elbetal II auf eine interne Lösung, die Erfahrung und Identifikation vereint – und geht die kommenden Aufgaben mit einem vertrauten Gesicht in der Doppelrolle an.