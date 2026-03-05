Neue Rolle eingenommen

– Foto: TSV Immenhausen

Bei der zweiten Mannschaft der SG Elbetal ist personell Bewegung drin: Tim Heitmann fungiert seit der Rückrunde offiziell als Spielertrainer und übernimmt damit zusätzlich Verantwortung neben seiner Rolle auf dem Platz. Der langjährige Stratege und Führungsspieler soll die junge Elf nicht nur lenken, sondern auch an der Seitenlinie taktisch weiterentwickeln.