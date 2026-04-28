Neue Rolle, alter Anspruch

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Ein Spiel weniger, ein Punkt Rückstand: Für Ramlingen/Ehlershausen II hat sich die Perspektive verändert. Beim FC Lehrte steht nun eine Mannschaft auf dem Platz, die plötzlich nicht mehr gejagt wird, sondern selbst jagen muss.

Die Konstellation ist dabei trügerisch: Mit 56 Punkten liegt Ramlingen nur einen Zähler hinter dem neuen Tabellenführer, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Rein rechnerisch bleibt also alles in eigener Hand. Und doch ist die Rolle eine andere geworden – vom Gejagten zum Jäger.

Manchmal verschiebt ein Spieltag die Wahrnehmung. Für den SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II ist genau das geschehen. Noch vor wenigen Tagen an der Spitze, nun Zweiter – überholt von der SG 74 Hannover, die ihre Aufgabe erfüllte, während Ramlingen beim 1:1 gegen den TSV Bemerode Punkte liegen ließ.

Diese neue Ausgangslage begleitet die Mannschaft nun zum FC Lehrte. Der Tabellenzehnte (33 Punkte) zeigte sich zuletzt wechselhaft, kam gegen den TSV Kirchrode nicht über ein 2:2 hinaus und bewegt sich damit weiterhin im gesicherten Mittelfeld. Für Lehrte ist die Partie vor allem eine Gelegenheit, gegen ein Spitzenteam ein Zeichen zu setzen.

Für Ramlingen hingegen ist es mehr als das. Das Remis gegen Bemerode hat den Rhythmus leicht gebremst. Entscheidend wird sein, wie die Mannschaft mit der veränderten Situation umgeht: Der Druck, liefern zu müssen, ist geblieben – doch er kommt nun aus einer anderen Richtung.

So entsteht ein Spiel mit klarer Ausgangslage: Der FC Lehrte agiert ohne akuten Druck aus dem gesicherten Mittelfeld, während Ramlingen/Ehlershausen II nach dem Verlust der Tabellenführung gefordert ist, im Aufstiegsrennen keine weiteren Punkte liegen zu lassen. Die Differenz ist gering – der Anspruch bleibt hoch.