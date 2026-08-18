Neue Rolle, alte Qualität: Veselaj führt Hamberges Zweite an

FuPa Schleswig-Holstein präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der starke Auftritt passt zu Veselajs Start in die Kreisklasse A Lübeck. Nach zwei Einsätzen hat er bereits drei Tore und eine Vorlage auf dem Konto. Für den Offensivspieler ist die Spielklasse allerdings Neuland: Über Jahre war Veselaj mit Hamberge und zuvor der SG Insel Fehmarn/Landkirchen in verschiedenen Staffeln der Verbandsliga Schleswig-Holstein unterwegs. Allein für die erste Mannschaft des SV Hamberge bestritt der 34-Jährige exakt 100 Partien in der Verbandsliga.

Zwei Tore, eine Vorlage und am Ende ein souveräner Heimsieg: Kastriot Veselaj hat beim 4:0 gegen den TuS Lübeck einen Nachmittag erlebt, an dem vieles zusammenpasste. Der 34-Jährige brachte die zweite Mannschaft des SV Hamberge in der 16. Minute in Führung und bereitete unmittelbar vor der Pause das 2:0 durch Marten Kampf vor. Nach dem Seitenwechsel sorgte Veselaj mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung, ehe Patrick Neff den Endstand herstellte.

Nun hat sich der 1,81 Meter große Rechtsfuß bewusst für den Weg in die Zweite entschieden. Der Finanzbuchhalter, der ursprünglich von der SG Insel Fehmarn stammt und privat mit seiner Familie und seinen Kindern genügend Beschäftigung findet, soll dort Erfahrung und offensive Qualität einbringen.

Dass der Fan des FC Liverpool auf dem Fußballplatz durchaus vielseitig einsetzbar ist, hat er längst bewiesen. Normalerweise fühlt er sich im offensiven Mittelfeld und auf der rechten Seite zu Hause. Im Oktober 2024 musste er bei einem Verbandsligaspiel allerdings plötzlich die Handschuhe überstreifen. Nach einer Roten Karte gegen Hamberges Torhüter stellte sich Veselaj beim Stand von 0:1 gegen den FC Ahrensburg ins Tor. Mit ihm zwischen den Pfosten drehte Hamberge die Partie noch zum 2:1 – Veselaj zeigte dabei zwei starke Paraden.

Diesmal war er wieder dort gefragt, wo er sich wohler fühlt: vor dem gegnerischen Tor.

SV Hamberge II – TuS Lübeck 4:0

SV Hamberge II: Saddam Kolan, Calvin Müller (50. Till Dalinger), Marten Kampf (46. Marius Duchrow), Lasse Wehrendt, Tom Fischer (46. Leon Müller), Jonas Patrik Lange, Luca Jäger, Maximilian Burmester, Aymen Amara (63. Lucas Seidel), Jannik Richard Roden (69. Patrick Neff), Kastriot Veselaj - Trainer: Nico Kopel - Trainer: Marko Behling

Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Kastriot Veselaj (16.), 2:0 Marten Kampf (45.), 3:0 Kastriot Veselaj (61.), 4:0 Patrick Neff (90.)

Kastriot, zwei Tore, eine Vorlage beim 4:0-Sieg über den TuS Lübeck: War das trotz deiner Vergangenheit in höheren Spielklassen ein besonderer Nachmittag für dich?

Veselaj: Ja, es war ein gelungener Nachmittag. Das Ergebnis, die Tore – und vor allem waren wir eine Einheit. Wir haben sehr wenig zugelassen.

Ihr hattet schon in den ersten Minuten zwei Aluminiumtreffer, ehe du in der 16. Minute das 1:0 erzielt hast. Wie wichtig war es, nach diesen vergebenen Möglichkeiten ruhig zu bleiben und trotzdem früh in Führung zu gehen?

Veselaj: Am ersten Aluminiumtreffer war ich selbst beteiligt. Wir haben aber weiterhin unser Spiel aufgezogen und den Platz genutzt, den wir bekommen haben. So konnten wir das 1:0 erzielen. Pünktlich zum Halbzeitpfiff haben wir dann durch meine Vorlage noch das 2:0 gemacht.

Trainer Nico Kopel hat deinen zweiten Treffer als „Traumtor“ bezeichnet. Nimm uns einmal mit in diese Szene: Wie ist das Tor aus deiner Sicht gefallen?

Veselaj: So ein Tor schießt man tatsächlich nicht alle Tage. Nach einem langen Ball konnte ich den Ball nach außen zu Luca Jäger köpfen. In dem Moment habe ich mich als Stürmer etwas fallen lassen, bekam den Ball zurück und hatte ein wenig Platz. Dann habe ich mich entschieden, aus etwa 20 Metern halblinker Position abzuschließen. Der Ball ist im langen Eck genau in den Winkel geflogen – quasi direkt in den Giebel. Zum Glück wurde das Spiel von unserer Veo-Kamera aufgezeichnet.

Du bist Offensivspieler, hast in den vergangenen Jahren aber auch einige ungewöhnliche Situationen erlebt. Im Oktober 2024 musstest du nach einer Roten Karte gegen euren Torwart im Verbandsligaspiel gegen den FC Ahrensburg selbst ins Tor – und ihr habt die Partie noch 2:1 gewonnen. War das rückblickend der kurioseste Moment deiner bisherigen Fußballlaufbahn?

Veselaj: Oktober 2024 war wirklich einer meiner kuriosesten Momente im Fußball. Aus Spaß hat man sich im Training oder beim Aufwärmen ab und zu mal ins Tor gestellt. Und dann kam dieser Moment, in dem wir keinen Ersatztorwart dabeihatten und ich plötzlich im Ligabetrieb bei einem 0:1-Rückstand im Tor stand. Der Rest ist Geschichte.

Du hast viele Jahre auf Verbandsliga-Niveau gespielt, nun hast du die ersten beiden Spiele in der Kreisklasse A bestritten. Wie sieht dein Plan für diese Saison aus – bist du fest für die zweite Mannschaft eingeplant?

Veselaj: Ja, ich habe mich zum Ende der vergangenen Saison bewusst für den Weg in die zweite Mannschaft entschieden. Jetzt möchte ich mit unserer Zweiten neue Meilensteine erreichen. Gemeinsam wollen wir das Beste aus dieser Saison herausholen.

Nach zwei Toren und einer Vorlage in diesem Spiel steigen natürlich auch die Erwartungen. Hast du dir eine bestimmte Zahl an Toren oder Scorerpunkten vorgenommen – und was ist für Hamberge als Mannschaft möglich?

Veselaj: Aus Spaß wurde innerhalb der Mannschaft schon gescherzt, dass ich in dieser Saison mindestens 15 Tore schieße. Ich selbst habe mir aber kein konkretes Ziel gesetzt. Ich hoffe einfach, dass ich unserer Mannschaft mit so vielen Toren und Vorlagen wie möglich helfen kann, das Beste herauszuholen. Ich denke, dass wir oben mitspielen können – und das sollte auch unser Ziel für diese Saison sein.