Neue Regenjacken für Frauen-Bayernliga-Team SC Regensburg

Dank einer großzügigen Spende des Bikini Art Museums und der Ratisbona Zeitarbeit GmbH erhielt das Bayernliga-Team vor zwei Wochen offiziell neue, hochwertige Regenjacken.

Die 1. Frauenmannschaft des SC Regensburg kann künftig auch bei Wind und Wetter in einheitlichem Look auftreten.

Mit den gesponserten Regenjacken ist die Frauen-1-Mannschaft nun bestens für nasse Trainingseinheiten und verregnete Spieltage gewappnet.

Die symbolische Übergabe fand am Vereinsgelände des SC Regensburg statt. Moritz Meier von Ratisbona Zeitarbeit und Josef Rummel vom Bikini Art Museum überreichten die neuen Jacken persönlich an das Team.

„Es freut uns sehr, die Spielerinnen des SC Regensburg unterstützen zu können“, sagte Moritz Meier bei der Übergabe. „Teamgeist, Leidenschaft und Zusammenhalt sind Werte, die sowohl im Sport als auch in der Arbeitswelt wichtig sind.“

Auch Josef Rummel betonte die Bedeutung regionaler Förderung: „Mit unserem Engagement möchten wir den Frauenfußball in Regensburg stärken und dazu beitragen, dass die Mannschaft optimale Bedingungen hat – egal, wie das Wetter mitspielt.“

Das Trainer- und Betreuerteam lobte die Aktion als „tolles Zeichen der Unterstützung für den Frauenfußball in der Region“.

Mit den neuen Regenjacken startet der SC Regensburg nun bestens ausgerüstet in die nächsten Partien der Bayernliga – und das garantiert wetterfest.

Aktuell finden sich die Regensburgerinnen als Aufsteigerinnen auf dem 5. von zwölf Tabellenplätzen wieder. Nächste Woche am Sonntag kommt der bisherige punktverlustfreie Tabellenführer aus Ruderting an die Alfons-Auer-Straße.

Auf dem Foto von links nach rechts:

Magdalena Biersack (Kapitänin), Christian Biersack (Trainer), Moritz Meier (Ratisbona Zeitarbeit GmbH), Anna-Sophia Kopernik, Josef Rummel (Bikini Art Museum), Kristina Gruber (Trainerin)

Foto: Patrick Itter