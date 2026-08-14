Neue Regelung bei E-Junioren

Bei den E-Junioren ist die Variante Sechs gegen Sechs die Zukunft. In der bevorstehenden Runde darf in Wiesbaden auch noch nach bekannter Regelung Sieben gegen Sieben gespielt werden. Foto: FuPa.Net Wiesbaden/Michael Stielow – Foto: Michael Stielow (Archiv)

Wiesbaden. Der Nachwuchsfußball boomt im Kreis Wiesbaden. Dies verdeutlichte Kreisjugendwart Siegfried „Siggi“ Maurer anschaulich den Vereinsvertretern – fünf Clubs fehlten allerdings – auf der sehr harmonischen Jugendleiterpflichtsitzung beim FC Naurod anhand der jüngsten beeindruckenden Zahlen: „Es gibt 417 gemeldete Teams von den A- bis zu den G-Junioren mit rund 8.000 Kindern und Jugendlichen.“ So formuliert es Kreispressewart Michael Kreppel zudem in seinem Sitzungsbericht.

Ein Sonderlob gab es von Maurer für Jörg Kettelhöhn. Denn sein Stellvertreter, gleichzeitig Klassenleiter mehrerer Altersklassen und Administrator des Kreises, hat so manchen freien Tag ehrenamtlich mit der Erstellung der vielen Spielpläne verbracht. Auf eine zweistellige Anzahl kam Kettelhöhn dabei locker. Viel Tüftelei wurde ihm auch bei der Mehrfachbelegung so mancher Sportplätze abverlangt – ob am Saareck in Schierstein oder in Dotzheim. „Eine Mammutaufgabe“, unterstreicht Maurer. „Ich bitte um Verständnis, wenn ich den Vereinen nicht alle Wünsche erfüllen kann“, sagte Kettelhöhn.

„Aber auch in den Vereinen benötigt es hier Protagonisten, die vor Ort auf den Plätzen für einen geordneten Ablauf sorgen“, informiert der Kreisjugendausschuss. „Stellvertretend für viele andere“ zeichnete er Markus Hack (Freie Turnerschaft) und Andreas Eis (FC Naurod) jeweils mit der DFB-Ehrenurkunde und der DFB-Armbanduhr für ihr ehrenamtliches Engagement aus. „Dass der heutige Gruppenligist Freie Turnerschaft Wiesbaden seine Mannschaft vielfach mit eigenen Jugendspielern bestücken kann, ist auch ein Verdienst von Markus Hack, der seit mehr als 13 Jahren als Trainer und Jugendleiter in seinem Verein aktiv ist“, lobt Jürgen Brose, Fußballwart des Kreises Wiesbaden. „Vor 13 Jahren übernahm Andreas Eis bei der F-Jugend des FC Naurod, in der sein Sohn aktiv war, das Traineramt“, sagt Brose. „Besonders bemerkenswert ist, dass er dem FC Naurod auch treu geblieben ist, nachdem sein Sohn inzwischen seit mehreren Jahren bei einem anderen Verein spielt. Dies zeigt mehr als deutlich, dass sein Einsatz längst nicht mehr nur dem eigenen, sondern allen Kindern und Jugendlichen des Vereins gilt.“

Siggi Maurer: „Es sollen alle Kinder spielen“

Maurer erläuterte den Vereinsvertretern, dass es in der aktuellen Saison noch die Möglichkeit gebe, bei den E-Junioren sowohl die traditionelle Formation mit sieben Spielern auf den Platz zu schicken als auch eine mit nur sechs Akteuren. In der Spielzeit 2027/28 seien dann alle Partien nur noch mit je sechs Kindern erlaubt. „Bei der ‚E6‘ wird mit verkleinertem Spielfeld und ohne Schiedsrichter gespielt und die Ergebnisse erhält nur der Klassenleiter, sie werden also nicht veröffentlicht“, erläutert der Jugendchef. „Es soll bei den Kindern der Druck rausgenommen werden und die Spiele nicht mehr zu sehr auf das Ergebnis ausgerichtet sein.“ Vor allem: Bei stark ergebnisorientierten Spielen kämen oft nur die besten Spieler zum Einsatz, weiß Maurer. „Es sollen aber alle Kinder spielen“, betont er.

Fair-Play-Tage beim FV Delkenheim und Kastel 46

„Nach dem großen Vorjahreserfolg bei den G-Junioren plant der Kreisjugendausschuss für diese Saison mit zwei Fair-Play-Tagen. Die F-Junioren werden am 22. August die Anlage des FV Delkenheim bevölkern, die G-Junioren am 29. August die Anlage der TSG Kastel 46“, informiert die Wiesbadener Jugendleitung ebenfalls. „Bei Unsportlichkeiten, Ausschreitungen und Spielabbrüchen wird genau hingeschaut“, wünschen sich Siggi Maurer und Co. noch mehr Fair-Play. Unabhängig von Sportgerichts- und Zivilverfahren würden die Kreisverantwortlichen in die Vereine gehen und dort die Vorstände und Jugendleiter in die Pflicht nehmen, erläuterte Maurer: „Außerdem behält sich der Jugendausschuss vor, bei Bedarf den Teams und Betreuern entsprechende Besuche abzustatten.“

Schiedsrichter-Countdown für mehr Spielfluss

Fynn Walter, stellvertretender Lehrwart der Wiesbadener Schiedsrichtervereinigung, erläuterte den Gästen die neuen Regelanpassungen des International Football Association Board, der internationalen Regelhüter, die vor allem für mehr Nettospielzeit, mehr Spielfluss und somit kein Zeitspiel mehr sorgen sollen. Kurz zusammengefasst: Countdowns bei Einwürfen und Abstößen, Zeitlimit bei Auswechslungen, Zwangspause (mit Ausnahmen) nach Verletzungsunterbrechungen, Vorteilsauslegung bei fehlerhafter Spielfortsetzung und keine Verwarnung nach Tor aus Vorteil. Zudem: Schmuck bleibt nur erlaubt, wenn von ihm keine Verletzungsgefahr ausgeht.





