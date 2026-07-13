Neue Regeln auch im Amateurfußball

Bürstadt. Ein Fußballspiel dauert in der Regel 90 Minuten plus Nachspielzeit – und an diese Vorgabe hatten sich Funktionäre und Vereinsvertreter gehalten. Nach knapp 100 lehrreichen Minuten – ohne Trinkpause – war die erste Hinrundenbesprechung im Fußballkreis Bergstraße beendet. Zu Gast bei Eintracht Bürstadt waren die Vertreter der B- und C-Liga. Zur finalen Tagung bitten Kreisfußballwart Martin Wecht und seine Crew am Donnerstag, 16. Juli, die Clubs aus Kreisober- und A-Liga, die sich beim SV Unter-Flockenbach treffen.
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Auf Kreisebene starten 83 Mannschaften in sechs Ligen (2025/26: 89) in die neue Runde, die – Ausnahme: die beiden zehn und elf Teams starken D‑Ligen – am ersten Augustwochenende beginnt. Letzter Spieltag vor der Winterpause ist am 29. November; es gibt keinen Spieltag unter der Woche. In jeder Liga steigt der Meister auf, der Tabellenletzte ab. Der Zweite und der Vorletzte gehen in die Relegation. Kreisfußballwart Martin Wecht ist zuversichtlich, dass die Relegation im Juni 2027 gespielt wird, nachdem in diesem Jahr aufgrund der Situation in der Gruppenliga erstmals alle Entscheidungsspiele auf Kreisebene ausgefallen waren.
Über mangelnde Arbeit konnte sich Rainer Beckerle, der Vorsitzende des Kreissportgerichts, nicht beklagen. Er berichtete von insgesamt 20 Kammerverfahren („absoluter Höchstwert“) und wies auf zwei Dinge hin, die für Vereine teuer werden könnten. Der Einsatz von nicht einsatzberechtigten Kickern in Freundschaftsspielen könne, wenn Vorsatz nachgewiesen wird, mit Punktabzug in der laufenden Runde bestraft werden. An den Geldbeutel geht es, wenn Mannschaften an einem der letzten vier Spieltage nicht antreten. Da erhöhen sich die Strafen enorm, da die Klassenleiter in der entscheidenden Phase der Runde nicht willens sind, einen „genehmigten Nichtantritt“ zu bescheinigen, nur weil der Mannschaftsausflug ansteht.
Neben den Regularien, die überwiegend zügig abgehandelt wurden, nahm Punkt 3.6 der Tagesordnung breiten Raum ein: Regeländerungen. Was bei der WM schon zu sehen war, gilt nun auch für die Amateure, die sich an ein verändertes Regelwerk gewöhnen müssen. Das stellte in Bürstadt der ehemalige Kreisfußballwart Reiner Held, selbst noch aktiver Schiedsrichter, vor.
„Mehr Netto-Spielzeit, mehr Fußball“, umschrieb Held das Hauptziel und nannte Beispiele. Bei Abstößen wurde der Torwart-Countdown bereits vergangene Saison praktiziert, jetzt zählt der Schiedsrichter auch bei Einwürfen per Handzeichen fünf Sekunden herunter, falls ein Spieler die Spielfortsetzung verzögert. Sind die fünf Sekunden vorbei, wechselt der Ballbesitz. Bedeutet: Der Gegner erhält den Einwurf oder einen Eckball.
Zeitlimits gibt es jetzt auch bei Auswechslungen. Haben die Spieler zehn Sekunden nach der Anzeige des Wechsels den Platz noch nicht verlassen, dürfen die Einwechselspieler erst nach einer Minute Wartezeit und erst bei der nächsten Unterbrechung das Feld betreten. Unterzahl heißt es auch für eine Mannschaft nach Verletzungsunterbrechungen. „Der verletzte Spieler muss runter und darf erst nach einer Minute wieder rein“, sagte Held. Anders als bei den Auswechslungen müssen sie dabei aber nicht auf die nächste Unterbrechung warten, sondern können vom Unparteiischen auch während des laufenden Spiels zurückgeholt werden. Und keine Regel ohne Ausnahme: Torhüter und Spieler, die tatsächlich durch ein Foul verletzt wurden. Dies festzustellen, obliegt dem Schiedsrichter.
Und für die Modebewussten gilt: Sie können Schmuck auf dem Platz tragen, wenn dieser sicher abgedeckt ist. Es dürfe keine Gefahr für alle Beteiligten davon ausgehen. Held: „Schwere Halsketten oder Ringe mit Steinen bleiben nicht erlaubt.“
Dass mit den neuen Regeln das Zeitspiel eingedämmt werden soll, stieß in der Versammlung auf Zustimmung, aber auch Skepsis, was die praktische Umsetzung angeht. „In den unteren Klassen gibt es nur einen Schiri, der hat genug mit dem Spiel zu tun“, sagt Christian Wolk (TG Jahn Trösel): „Der kommt mit dem Armheben nicht mehr nach.“ Auch Michael Fries (Sportfreunde Heppenheim) verweist auf den Unterschied von Profis und Amateuren: „Bei der WM sind 25 Leute im Stadion zum Überprüfen. Und das soll einer allein in der C-Liga machen.“ Der Unparteiische benötige zudem ja eine medizinische Ausbildung, um die Schwere einer Verletzung zu erkennen.
Frank Poth (FC Fürth), selbst Schiedsrichter, erwartet Anlaufschwierigkeiten: „Für die Schiris wird es schwierig. Die Regeln sind okay, das Ziel wird erreicht, wenn es auch Jahre dauern wird.“