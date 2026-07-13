Neue Regeln auch im Amateurfußball Regeländerungen sollen den Spielfluss verbessern und das Zeitspiel eindämmen +++ Im Amateurfußball sorgen sie aber auch für Unmut und Zweifel an der Umsetzbarkeit bei den Vereinen. von Markus Karrasch · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Folgenschwere VAR-Eingriffe wie beim WM-Viertelfinale zwischen der Schweiz und Argentinien sind in der Kreisliga zwar nicht möglich, viele Regeländerungen greifen ab sofort aber auch in den Amateurligen. Foto: Ed Zurga/AP/dpa

Bürstadt. Ein Fußballspiel dauert in der Regel 90 Minuten plus Nachspielzeit – und an diese Vorgabe hatten sich Funktionäre und Vereinsvertreter gehalten. Nach knapp 100 lehrreichen Minuten – ohne Trinkpause – war die erste Hinrundenbesprechung im Fußballkreis Bergstraße beendet. Zu Gast bei Eintracht Bürstadt waren die Vertreter der B- und C-Liga. Zur finalen Tagung bitten Kreisfußballwart Martin Wecht und seine Crew am Donnerstag, 16. Juli, die Clubs aus Kreisober- und A-Liga, die sich beim SV Unter-Flockenbach treffen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Auf Kreisebene starten 83 Mannschaften in sechs Ligen (2025/26: 89) in die neue Runde, die – Ausnahme: die beiden zehn und elf Teams starken D‑Ligen – am ersten Augustwochenende beginnt. Letzter Spieltag vor der Winterpause ist am 29. November; es gibt keinen Spieltag unter der Woche. In jeder Liga steigt der Meister auf, der Tabellenletzte ab. Der Zweite und der Vorletzte gehen in die Relegation. Kreisfußballwart Martin Wecht ist zuversichtlich, dass die Relegation im Juni 2027 gespielt wird, nachdem in diesem Jahr aufgrund der Situation in der Gruppenliga erstmals alle Entscheidungsspiele auf Kreisebene ausgefallen waren.

Über mangelnde Arbeit konnte sich Rainer Beckerle, der Vorsitzende des Kreissportgerichts, nicht beklagen. Er berichtete von insgesamt 20 Kammerverfahren („absoluter Höchstwert“) und wies auf zwei Dinge hin, die für Vereine teuer werden könnten. Der Einsatz von nicht einsatzberechtigten Kickern in Freundschaftsspielen könne, wenn Vorsatz nachgewiesen wird, mit Punktabzug in der laufenden Runde bestraft werden. An den Geldbeutel geht es, wenn Mannschaften an einem der letzten vier Spieltage nicht antreten. Da erhöhen sich die Strafen enorm, da die Klassenleiter in der entscheidenden Phase der Runde nicht willens sind, einen „genehmigten Nichtantritt“ zu bescheinigen, nur weil der Mannschaftsausflug ansteht. Kreis-Höchstwert bei Kammerverfahren ist erreicht Neben den Regularien, die überwiegend zügig abgehandelt wurden, nahm Punkt 3.6 der Tagesordnung breiten Raum ein: Regeländerungen. Was bei der WM schon zu sehen war, gilt nun auch für die Amateure, die sich an ein verändertes Regelwerk gewöhnen müssen. Das stellte in Bürstadt der ehemalige Kreisfußballwart Reiner Held, selbst noch aktiver Schiedsrichter, vor.