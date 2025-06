Neue Regel für Torhüter ab der Saison 2025/26 Fußball

Für Torhüter gilt ab der kommenden Saison eine neue Regel: Keeper dürfen den Ball nun acht statt sechs Sekunden halten. Das stößt nicht bei allen auf Gefallen.

Landkreis – Es könnte eine kleine Änderung sein, aber mit größeren Auswirkungen. Ab der anstehenden Saison 2025/26 dürfen Torhüter den Ball bis zu acht Sekunden in den Händen halten – und damit zwei Sekunden länger als bisher. Diese Regelanpassung soll in sämtlichen Ligen gelten. Das Spannende dabei: Bei einem Verstoß gibt es künftig Eckball für die gegnerische Mannschaft. „Ich bin kein Freund davon“, gibt Werder Bremens Torwart Michael Zetterer aus Hohendilching an. „Es ist definitiv keine Regel für die Torhüter.“

Die ursprüngliche Bestimmung stammt aus dem Jahr 1997. Zuletzt gab es vermehrt Kritik, weil wohl auch die konsequente Ahndung von Seiten der Schiedsrichter fehlte. „Zeitspiel ist definitiv ein Thema“, betont Zetterer. „Aber ich weiß nicht, ob es das Thema Nummer eins im Fußball ist.“

Torhüter-Regel oft ohne Konsequenz

Die Praxis zeigte: Die Keeper überschritten regelmäßig die aktuelle Sechs-Sekunden-Regel, allerdings oft ohne eine Konsequenz. Die Folge wäre ein indirekter Freistoß für die gegnerische Mannschaft gewesen. Dieser blieb aber aus.

„Wenn es jetzt ernsthaft durchgezogen wird, dann finde ich es gut“, sagt Maximilian Riedmüller, Schlussmann des TuS Holzkirchen. „Aber ich denke, dass man zuvor andere Dinge im Fußball verändern muss und nicht wieder beim Torwart anfangen soll. Für mich ist das eine reine Alibi-Geschichte.“ Ihn störe vor allem das generelle Zeitspiel in der Schlussphase einer Partie. Da müsse man bei der gesamten Mannschaft ansetzen.

Kritik an generellem Zeitspiel

Ob sich ein Fußballspiel durch die Acht-Sekunden-Regel nachhaltig verändern wird, wird sich zeigen. Kritiker bemängeln, dass die Regeländerung das Spiel gerade in der Schlussphase erheblich verlangsamen könnte, besonders in knappen Partien oder eben kurz vor Abpfiff.

„Man hat als Torwart nun aber schon mehr Druck“, findet Miesbachs Keeper Michael Wiesböck. „Auch die ganze Mannschaft wird sich umstellen müssen.“ Er sei als fairer Sportsmann natürlich gegen Zeitspiel, denn „manche übertreiben es schon sehr“. Man darf gespannt sein, wie sich das Fußballspiel in der anstehenden Saison letztlich verändern wird. Zum Einsatz kommt die neue Acht-Sekunden-Regelung aktuell bereits bei der U21-Europameisterschaft und bei der Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten.