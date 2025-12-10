Neue Prämien: Mini-Ball, Sitzkissen, Trainingsleibchen, Damen-Größen Einige neue Produkte im FuPa-Prämienshop - ab sofort bestellbar +++ Spiele tickern oder filmen und Prämienpunkte sammeln

Zusätzliche Größen bei Winterjacke, Shirt und Kapuzenjacke

Wir haben pünktlich zum Jahresausklang zahlreiche Bekleidungs-Größen von unserem Partner und Ausrüster uhlsport nachgeordert. Die FuPa-ID-Kapuzenjacke gibt's ab sofort auch in zahlreichen Damengrößen. Zudem sind die zuletzt lange vergriffenen FuPa-Leibchen wieder verfügbar. Neu: in 5er Packs, in den Farben blau oder grün. Sowie auch in begrenzter Stückzahl für Junioren-Teams.



Ganz neu: FuPa Mini-Ball ⚽️ & FuPa-Sitzkissen

Zwei ganz neue Produkte haben wir seit einigen Tagen vorrätig: Neben einem aufblasbaren Sitzkissen für die harten Amateurfußball-Tribünen gibt's jetzt auch einen FuPa Mini-Ball mit nur 13cm Durchmesser. Als Geschenk zum Spielen für Kinder - für die allerkleinsten FuPa-Fans. Zwei Prämien bewusst im "kleinen" Punktebereich. Freut euch hier bereits auf weitere "Neuzugänge": in Kürze wird's obendrein ein FuPa-Kühl- bzw. Wärmepad geben - für Zuhause oder den Eiskoffer am Spielfeldrand. ❄️ und das ist noch nicht alles...





Hier gibt's alle Prämien in der Übersicht...





_______________________________________





Wie kann man Prämienpunkte bei FuPa sammeln?

Entweder durch Bedienen eines Livetickers aus den Amateurfußball-Ligen (10 Punkte), oder durch Filmen einer Partie per Sport.Video-App und Registrierung im FuPa-Channel (30 Punkte, mindestens 10 Szenen). Auch Hallenfußball-Spiele können getickert oder gefilmt werden, hier gibt's aufgrund der reduzierten Spielzeit nur 3 Punkte pro Spiel bzw. 8 Punkte fürs Filmen. Hier findest du alle FAQs und Teilnahmebedingungen.



Die Grundvoraussetzung fürs Tickern bzw. Filmen:

Um am Prämiensystem teilnehmen zu können, bzw. überhaupt tickern zu können, musst du einen FuPa-Account haben. Um zu Tickern, ist es nicht zwingend notwendig Vereinsverwalter zu sein (hierfür ist eine Sonder-Freischaltung erforderlich). Als FuPaner ohne weiterführende Berechtigungen ist die Liveticker-Eintragung drei Tage vorm jeweiligen Spieltermin möglich.



FuPa Prämien sind nicht kostenpflichtig zu erwerben, sondern einzig durchs Bedienen eines Amateurfußball-Livetickers bzw. durchs Filmen einer Partie zu ergattern. Obendrein übernehmen wir, also die FuPa GmbH, die Versandkosten. Wir haben in allen Punktebereichen Prämien für euch vorrätig. Von der äußerst beliebten FuPa-Tasse, über den legendären FuPa-Kaffee 😍, das FuPa-Bier, oder Gutscheinen für den uhlsport-Shop, sowie FuPa-Shirts, -Jacken oder -Westen.