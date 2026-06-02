Neue Position für den Ex-Löwen: Sascha Mölders läuft als Torwart auf

Sascha Mölders kann nicht nur Stürmer. Er stellt sich beim SV Mering II auch ins Tor. – Foto: IMAGO/Rudi Fischer/M.i.S.

Nach seiner überstandenen Not-OP kann Sascha Mölders wieder für den SV Mering II auflaufen. Die entscheidenden Spiele um den Klassenerhalt verpasste er, doch kurz vor Saisonende war er wieder fit. Am allerletzten Spieltag überraschte er mit einer ungewohnten Position. Der Ex-Löwen-Spieler lief nicht wie gewohnt als Feldspieler auf, sondern stand im Tor. Seine Frau Ivonne Mölders sagte gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern: „Sascha geht auch im Training öfter mal ins Tor. Er meint, er macht das immer gerne. Als wir wussten, unser Torwart ist am letzten Spieltag nicht da, hat er sich gefreut.“

Auf der neuen Position lief Sascha Mölders stilecht mit der Nummer eins auf. Seine Körperlichkeit half ihm dabei, sich auf der neuen Position schnell einzufinden. „Sascha meinte, er spielt halt hart. Bei Ecken etc. geht er immer ohne Rücksicht auf Verluste dazwischen. Zudem konnte er so die Spieleröffnung machen, wie er wollte“, berichtet Ivonne Mölders weiter. Das Spiel gegen den TSV Göggingen entschied der SV Mering II mit 3:2 für sich.