Neue Position für den Ex-Löwen: Sascha Mölders läuft als Torwart auf

Beim letzten Saisonspiel des SV Mering II gab es am Wochenende eine Überraschung. Löwen-Legende Sascha Mölders spielte als Torwart.
Nach seiner überstandenen Not-OP kann Sascha Mölders wieder für den SV Mering II auflaufen. Die entscheidenden Spiele um den Klassenerhalt verpasste er, doch kurz vor Saisonende war er wieder fit. Am allerletzten Spieltag überraschte er mit einer ungewohnten Position. Der Ex-Löwen-Spieler lief nicht wie gewohnt als Feldspieler auf, sondern stand im Tor. Seine Frau Ivonne Mölders sagte gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern: „Sascha geht auch im Training öfter mal ins Tor. Er meint, er macht das immer gerne. Als wir wussten, unser Torwart ist am letzten Spieltag nicht da, hat er sich gefreut.“
Auf der neuen Position lief Sascha Mölders stilecht mit der Nummer eins auf. Seine Körperlichkeit half ihm dabei, sich auf der neuen Position schnell einzufinden. „Sascha meinte, er spielt halt hart. Bei Ecken etc. geht er immer ohne Rücksicht auf Verluste dazwischen. Zudem konnte er so die Spieleröffnung machen, wie er wollte“, berichtet Ivonne Mölders weiter. Das Spiel gegen den TSV Göggingen entschied der SV Mering II mit 3:2 für sich.
Mölders musste also zweimal hinter sich greifen, doch wie es im Fußball nun mal ist: Man muss vorne nur eins mehr schießen, als man kassiert. Einer der Meringer Torschützen war Sohn Noah, dem der zwischenzeitliche Ausgleich zum 2:2 gelang. Für den SV Mering endet somit die „Katastrophensaison“ mit einem Sieg. Der Abstieg in die Kreisklasse stand schon länger fest.
Grund zur Freude hätte Sascha Mölders in der vergangenen Woche auch gerne mit seinem früheren Verein Rot-Weiss Essen gehabt, doch im Rückspiel der Relegation für die zweite Bundesliga verlor der Verein mit 0:2 gegen Greuther Fürth. Der 1:0-Heimsieg aus dem Hinspiel reichte nicht für den Aufstieg.