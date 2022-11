Neue Poloshirts von VGH Vertretung Fritz Dannert

Große Freude bei der Zweiten, die vor einigen Woche neue Poloshirts in Empfang nehmen durfte. Großzügiger Sponsor ist Fritz Dannert, der vor einiger Zeit die VGH-Dependance an der Waldstr. 5b in Lingen übernommen hat. Das Versicherungsbüro ist persönlich während der Öffnungszeiten oder telefonisch unter 0591-9150020 für euch erreichbar. Alle weiteren Informationen, darunter den Mail-Kontakt, erhaltet ihr zudem unter https://www.vgh.de/content/aussendienst/f/fritzdannert/