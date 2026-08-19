Neue Offensivpower: Chemie verpflichtet Malick Sanogo

Mit einer weiteren Verpflichtung legt Chemie in der Offensive nach. Malick Sanogo kommt vom FSV Schöningen aus der Regionalliga Nord. Der 22-jährige Angreifer, der sowohl auf im Sturmzentrum als auch auf der Außenbahn spielen kann, hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Das Arbeitspapier enthält eine Option auf Verlängerung.
Alexander Schmidt (Trainer und Sportlicher Leiter): „Wir freuen uns sehr, dass wir Malick Sanogo von einem Wechsel zu uns überzeugen konnten. Malick verfügt über alle Anlagen, die ein guter Offensivspieler braucht: Er ist schnell und dribbelstark, kann dadurch sowohl die Tiefe attackieren als auch ins Eins-gegen-eins gehen. Mit ihm werden wir für mehr Torgefahr sorgen.“
Malick Sanogo: „Ich habe mich für Chemie entschieden, weil der Verein eine riesige Strahlkraft hat. Ich freue mich, zurück in der Regionalliga Nordost zu sein, und vor allem auf die Chemie-Fans. Ich will der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten dazu verhelfen, mehr Tore zu schießen und Punkte zu holen, damit wir zusammen aus dem Tabellenkeller herauskommen.“
Der in New York City geborene Ivorer Malick Hassan Sanogo, wie er mit vollem Namen heißt, wurde fußballerisch bei Werder Bremen, Energie Cottbus, Altglienicke und Union Berlin ausgebildet. Seine ersten Schritte im Herrenfußball machte der Linksfuß 2023 bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg in der Regionalliga Bayern. Im Januar 2025 wechselte er zur VSG Altglienicke, zum Beginn der vergangenen Spielzeit in die U23 des 1. FC Magdeburg.
Im Februar 2026 unterschrieb der 1,85 Meter große Stürmer beim FSV Schöningen. Insgesamt absolvierte Malick Sanogo 51 Regionalligaspiele, in denen er zehn Tore (eines davon gegen Chemie) erzielte und sieben Vorlagen lieferte. Zudem bestritt er drei Länderspiele für die U20 der USA und zwei weitere für die U23 der Elfenbeinküste, für die ihm ein Tor gelang.