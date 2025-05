Neue Offensivkraft in der Landesliga, Verlängerung in der Verbandsliga

Stefan Schill wird auch in der kommenden Saison als Trainer die Geschicke der 1. Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen leiten. Die Sportfreunde Dorfmerkingen setzen damit auf Kontinuität und stehen voll und ganz hinter der fußballerischen Philosophie des SfD-Urgesteins. Der 39-jährige Dorfmerkinger spielte aktiv von 2006 bis 2013 bei den Sportfreunden, trainierte ab 2020 die SfD II und übernahm dann 2023 die 1. Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen. Die Tabellensituation der SfD ist bekanntermaßen angespannt, jedoch signalisiert die Vereinsorganisation, dass es nun gilt, Ruhe zu bewahren und sich voll und ganz auf das Sportliche zu konzentrieren. Trainer Stefan Schill äußert sich wie folgt: „Die Messe ist noch nicht gelesen. Wir werden alles dafür tun, den Klassenerhalt zu schaffen“. Für die Sportfreunde stehen in der Verbandsliga noch zwei Saisonspiele an: Am kommenden Samstag, den 31.05.2025, im letzten Saison-Heimspiel gegen den Tabellenführer Türkspor Neckarsulm und am letzten Spieltag am Samstag, den 07.06.2025, bei einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, der TSG Balingen II.

