Neue Offensive soll SuS Haarzopf weiter nach vorne bringen SuS Haarzopf will nach drei Platzierungen im oberen Tabellendrittel auch in der neuen Bezirksliga-Saison eine gute Rolle spielen. Trainer Matthias Walter setzt dabei auf die Weiterentwicklung seiner Mannschaft und mehrere Verstärkungen. von Markus Becker · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Matthias Walter geht in seine zweite Spielzeit für Haarzopf. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Mit den Plätzen vier, sechs und zuletzt fünf hat sich SuS Haarzopf seit dem Aufstieg in die Bezirksliga im oberen Tabellendrittel etabliert. Daran möchte die Mannschaft von Matthias Walter auch in der Saison 2026/27 anknüpfen. Dafür wurde der Kader gezielt verändert, insbesondere im Offensivbereich.

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