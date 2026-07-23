Neue Offensive soll SuS Haarzopf weiter nach vorne bringen

Mit den Plätzen vier, sechs und zuletzt fünf hat sich SuS Haarzopf seit dem Aufstieg in die Bezirksliga im oberen Tabellendrittel etabliert. Daran möchte die Mannschaft von Matthias Walter auch in der Saison 2026/27 anknüpfen. Dafür wurde der Kader gezielt verändert, insbesondere im Offensivbereich.
Nach den Abgängen von Thomas Denker (Ziel unbekannt), Enrico Ratz (DJK Sportfreunde Katernberg) und Ben Ansorge (DJK Blau-Weiß Mintard) bestand laut Walter vor allem in der Offensive Handlungsbedarf. Rein statistisch hinterlässt besonders Ansorge nach 17 Treffern aus der Vorsaison eine betrachtliche Lücke. "Ben Ansorge hat sich den Schritt in die Landesliga absolut verdient, auch wenn wir ihn natürlich gerne gehalten hätten", verrät Walter.
Logisch, dass der Verein also gerade in der Offensive nachlegen musste. Entsprechend hat Haarzopf mit den Verpflichtungen von Maurice Reiß (SF Westenbfeld), Seokkyoung Yoo (TuS Essen-West) und Ben Kastor (BW Mintard) seine Hausaufgaben auf dem Transfermarkt rechtzeitig erledigt. Besonders in diesen Neuakömmligen sieht der Coach drei Spieler, "die uns sowohl sportlich als auch menschlich sofort weiterhelfen können." Neben der sportlichen Qualität sei es dem Verein wichtig gewesen, Spieler zu holen, die auch charakterlich zur Mannschaft passen.
Zu den weiteren Zugängen zählen unter anderem Julian Frings (FC Blau-Gelb Überruhr), Tom Frederik Raphael (SV Höntrop), Max Bachleda, Albin Alimusaj (beide DJK Arminia Lirich), Marko Ostojic und Diego Lewald Aguilera (beide SpVg Schonnebeck U19).
Die ersten Testspiele waren ein Wechselbad der Gefühle, für Tore war aber in jedem Fall gesorgt. So folgte nach einer deutlichen 2:9-Niederlage gegen den Oberliga-Absteiger DJK Adler Union Frintrop ein 9:0-Erfolg bei A-Ligist RuWa Dellwig sowie ein 6:4-Sieg gegen NK Croatia Essen.
Für Walter haben die Resultate allerdings nur eine untergeordnete Bedeutung. "Die Ergebnisse in der Vorbereitung sind für mich eher zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass wir unsere Inhalte auf den Platz bekommen und uns als Mannschaft weiterentwickeln." Er sieht bereits gute Ansätze, weiß aber auch, dass bis zum Saisonstart noch Arbeit wartet. "Insgesamt sind wir mit der Entwicklung zufrieden und auf einem guten Weg."
Mit Blick auf die neue Spielzeit freut sich Walter besonders auf die Zusammensetzung der Staffel. "Einige Vereine kenne ich noch aus meiner Vergangenheit, andere werden wir uns im Laufe der Vorbereitung genauer anschauen. Ich freue mich darüber, dass wieder alle Essener Mannschaften gemeinsam in einer Bezirksliga spielen. Die Derbys und die Duelle gegen alte Weggefährten machen diese Liga einfach besonders."
Die Liga schätzt der Haarzopf-Coach als sehr ausgeglichen ein. Das eigene Ziel formuliert er bewusst unabhängig von Tabellenplätzen: "Unser Ziel ist es, die Mannschaft in den ersten Wochen weiterzuentwickeln und unsere Spielidee mit den neuen Spielern zu verinnerlichen. Entscheidend ist für uns, dass wir als Team in allen Bereichen Fortschritte machen und unser Potenzial immer besser ausschöpfen."
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