Neue Nummer Eins, Pokalsieg & Ligaauftakt

Jan Spomer ist zukünftig die Nummer Eins in Herpf. – Foto: © Artur Kraus

Stammkeeper Florian Hoffmann, der in den vergangenen Jahren ein entscheidender Rückhalt des Teams war, steht dem Aufsteiger aus privaten Gründen bis auf Weiteres nicht mehr regelmäßig zur Verfügung. Mit Jan Spomer fand die Mannschaft von Trainer Christian Hutterer jedoch kurzfristig einen vielversprechenden Ersatz.

„Florian Hoffmann war unser stabiler Rückhalt die letzten Jahre und auch weiter als Nummer eins geplant. Bei ihm hat sich privat etwas verändert, weshalb er uns so in der Form bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Das kam recht kurzfristig, weshalb wir schnell die bestmögliche Lösung finden mussten. Da sind wir sicher, dass wir die mit Jan gefunden haben“, erklärt Hutterer.

Der erst 20-Jährige hatte sich nach Saisonende beim SV Walldorf 1921 abgemeldet und war vereinslos. Für den Landesklasse-Rückkehrer erwies sich das als echter Glücksfall. Trotz seines jungen Alters bringt Spomer bereits die Erfahrung aus 42 Landesklasse-Partien mit an den Waldsportplatz.

Der Kontakt kam dabei über das eigene Team zustande. „Er war vereinslos, hat mit dem ein oder anderen in der Jugend zusammengespielt. Die Spieler haben sich untereinander connected, er war dann beim Training und dann ging alles schnell. Jan wird bei uns als Nummer eins in die Saison gehen.“ Große Stücke hält der Herpfer Trainer ohnehin auf seinen neuen Schlussmann. „Jan ist ein sehr junger, aber auch sehr talentierter Keeper aus der Region. Wir hoffen, dass er in die Rolle hineinwächst. Er hat schon zwei Landesklasse-Saisons auf dem Buckel und zudem bei den A-Junioren in der Verbandsliga gespielt. Wir stärken ihm den Rücken und haben volles Vertrauen.“

Gelungenes Debüt beim Pokalsieg in Vacha

Dass dieses Vertrauen berechtigt sein könnte, zeigte Spomer bereits bei seinem Pflichtspieldebüt. In der Qualifikationsrunde des Thüringenpokals gewann Herpf mit 2:0 bei der SG VfB Vacha – und der Neuzugang hielt seinen Kasten direkt sauber.

Dabei entwickelte sich laut Hutterer eine unterhaltsame Partie. „Das Spiel hatte ein sehr gutes Niveau. Auch Vacha hat eine gute Rolle gespielt, sie waren im Schnitt noch einmal drei Jahre jünger als wir. Es war ein Spiel mit offenem Visier. Nach acht Minuten hätte es auch schon 2:2 stehen können. Am Ende hat sich die Mannschaft mit mehr Erfahrung durchgesetzt. Vacha hätte sicher auch ein Tor verdient gehabt. Wir schießen zudem ein Abseitstor. Wenn es 3:1 ausgeht, kann sich aber auch keiner beschweren.“

Die Führung erzielte Herpf bereits in der 14. Minute. Nach einem Angriff über die linke Seite bediente Lars Weber den diagonal einlaufenden Leon Göring, der den Torhüter umkurvte und zum 1:0 einschob. Den Endstand besorgte Veit Zöller nach einer Standardsituation. Eine Hereingabe auf den zweiten Pfosten wurde am Fünfmeterraum quergelegt, ehe Zöller aus kurzer Distanz zum 2:0 vollendete (64.). Nach der Pause verhinderte Vachas Schlussmann mit mehreren starken Paraden sogar einen höheren Herpfer Erfolg.

Auch Spomer wusste bei seinem Einstand sofort zu überzeugen. „Er hat ein gutes Spiel gemacht und zwei starke Paraden gezeigt – einmal im Eins-gegen-Eins und einmal mit einem überragenden Reflex auf der Linie aus Nahdistanz. Für sein erstes Spiel hat er viel gesprochen, gut mitgespielt. Es war ein rundum gelungenes Debüt, das ihm Selbstvertrauen und Sicherheit gibt“, lobte Hutterer.