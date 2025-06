Neue Nummer eins für den FC Verden 04!

Der Schlussmann wechselt vom MTV Eintracht Celle in die Reiterstadt. Für den Oberliga-Absteiger, der den Kellerkrimi am vorletzten Spieltag mit 1:3 gegen Verden verlor, absolvierte er in den vergangenen drei Jahren 75 Partien. Freund wird - anders als einige ehemalige Mitspieler - weiterhin fünftklassig aktiv sein. Beim FCV folgt er auf Jascha Tiemann, mit dem die Zusammenarbeit zum Saisonende beendet wurde.

„Mit seinen knapp zwei Metern ist er gerade auf der Linie und in der Luft schwer zu überwinden. Auch in Sachen Kommunikation bringt er auf und neben dem Platz viel mit, worauf sich unsere Mannschaft freuen kann", so der sportliche Leiter Philipp Breves. Besonders hervor hob er die Auftritte von Freund in den direkten Duellen mit dem FC Verden.