Neue Nummer 1 beim SV Balhorn

Der SV Balhorn bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Die vakante Torwartposition des Kreisoberligisten konnte erfolgreich neu besetzt werden. Der 19-jährige Danilo Ristic wechselt vom Verbandsligaaufsteiger Tuspo Rengershausen an den Distelberg.
Der talentierte Torwart durchlief einst für ein paar Jahre die Jugendakademie des ZSKA Moskau, bevor er mit seiner Familie nach Deutschland kam. Nach mehreren Stationen in Kassel, Wolfhagen und Rengershausen möchte er sich nun als Stammtorwart in der KOL für höhere Aufgaben empfehlen.
"Mit Danilo ist uns ein Glücksgriff gelungen ! Er kann sich bei uns weiter entwickeln und bekommt die Einsatzzeit, die er auch verdient. Wir werden hoffentlich viel Freude an ihm haben", freut sich Krug über den jungen Serben.
Ein besonderer Dank gilt dem Tuspo Rengershausen für die schnelle und faire Abwicklung des Transfers.