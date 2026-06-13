Neue Nummer 1 beim SV Balhorn

SVB verplichtet Danilo Ristic

Der SV Balhorn bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Die vakante Torwartposition des Kreisoberligisten konnte erfolgreich neu besetzt werden. Der 19-jährige Danilo Ristic wechselt vom Verbandsligaaufsteiger Tuspo Rengershausen an den Distelberg.

Der talentierte Torwart durchlief einst für ein paar Jahre die Jugendakademie des ZSKA Moskau, bevor er mit seiner Familie nach Deutschland kam. Nach mehreren Stationen in Kassel, Wolfhagen und Rengershausen möchte er sich nun als Stammtorwart in der KOL für höhere Aufgaben empfehlen.