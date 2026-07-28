Neue MSV-Dose von König Pilsener begeistert die Fans

Das ist die neue Fan-Dose von König Pilsener. – Foto: MSV Duisburg

Es ist endlich offiziell: In wenigen Tagen erscheint die neue König-Pilsener-Dose im MSV-Duisburg-Design. Nachdem bereits der Vorgänger für Begeisterung bei den Anhängern gesorgt hat, könnte das neue Aussehen die Zebra-Herzen noch höher schlagen lassen. Tradition und Moderne werden ganz bewusst kombiniert und in Szene gesetzt. Wann es die Dose endlich zu kaufen gibt.

Vom schlichten Design in Zebrastreifen und dem Spruch "Wir sind Zebras" ist nicht viel übrig geblieben. Gradliniger und moderner kommt die neue MSV-Fandose aus dem Hause König Pilsener daher. Logos des Spielvereins aus der Vergangenheit zieren die Dose ebenso, wie eine Abbildung der alten Haupttribüne des Wedaustadions. In Verbindung mit dem Slogan "Gestern wie heute" steht dem eine Skizze der neuen Tribüne gegenüber. Zudem findet der bekannte "Heute ein König"-Schriftzug ebenso einen Platz wie auch "MSVereint".

330.000 Dosen im MSV-Design

In den Sozialen Medien findet das neue Design viele Fürsprecher. "Wunderschön", "Lecko mio" oder "Jesus Kistus" sind nur ein paar ausgewählte Äußerungen der Duisburger Fans. Am Montag wurde die neue Dose offiziell vorgestellt. Im ZebraShop hatten ein paar glückliche Fans die Gelegenheit, das gute Stück aus der Nähe zu begutachten und auch gleich ein Exemplar für die Heimische Vitrine zu sichern. Alle anderen müssen sich noch ein paar Tage in Geduld üben. "Sie ist in Kürze exklusiv in teilnehmenden trinkgut- und ausgewählten EDEKA-Märkten im Raum Duisburg und Umgebung erhältlich. Ab dem 03.08. gibt‘s die Fandose auch im KöPi Online-Shop", teilt der MSV mit.