Neue Mannschaften sorgen für Spannung in der Kreisliga B

Nur ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Diese Devise beherzigen die Trainer vor dem ersten Ballwechsel im Kollektiv. Jeder zu laut vorgetragene Anspruch birgt die Gefahr, dass er ganz schnell zurückgenommen werden muss. In der vergangenen Spielzeit dominierten Meister SV Mundelfingen und die SG Oberbaldingen/Öfingen letztlich das Geschehen und stiegen beide auf. Nun werden die Karten neu gemischt – in einer teilweise neu zusammengestellten Kreisliga B II.
Nur ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Diese Devise beherzigen die Trainer vor dem ersten Ballwechsel im Kollektiv. Jeder zu laut vorgetragene Anspruch birgt die Gefahr, dass er ganz schnell zurückgenommen werden muss. In der vergangenen Spielzeit dominierten Meister SV Mundelfingen und die SG Oberbaldingen/Öfingen letztlich das Geschehen und stiegen beide auf. Nun werden die Karten neu gemischt – in einer teilweise neu zusammengestellten Kreisliga B II. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.