Neue Mannschaft für die Saison 2025/26

Nachdem der Sportverein 1955 Rohrbach e.V. in der vergangenen Spielzeit mit keiner Mannschaft am Spielbetrieb der Kreisliga D teilgenommen hat, melden wir für die Saison 2025/26 passend zum 70-jährigem Vereinsjubiläum eine nahezu sensationell neu zusammengestellte Mannschaft an!

Erfreulicherweise haben sich mit Stiva Sättler, Dennis Böck und Peter Degenhardt treibende Kräfte gefunden, die zusammen mit unserem Abteilungsleiter Fußball Rainer Jayme das völlig neu gestaltete Projekt Kreisliga D angehen. Sättler, Böck und Degenhardt hatten in den letzten Jahren großen Anteil am Höhenflug der SG Modau mit dem Doppelaufstieg bis in die Gruppenliga. Peter Degenhardt war 5 Jahre lang der sportliche Leiter bei der SG Modau, der Oberliga erfahrene Dennis Böck war Abwehrstabilisator, Standardspezialist und zuletzt spielender Co-Trainer, Stiva Sättler spielt aktuell noch in der Gruppenliga Mannschaft der SG Modau. Als ehemaliges Rohrbacher Eigengewächs hat Stiva sich zum Ziel gesetzt, beim Sportverein Rohrbach wieder eine dauerhafte Fußballabteilung aufzubauen und eine neue Ära einzuleiten Durch die Freundschaft zu Peter Degenhardt, der auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war, nahm das Projekt konkrete Züge an.

Zwischenzeitlich konnte mit Dennis Böck ein erfahrener Spieler als Trainer verpflichtet werden, der darauf brennt, eine neue Mannschaft zu formen. Mittlerweile steht der Kader mit ca. 25 Spielern fast fest, der sich aus Jugendspielern aus Rohrbach und gestandenen Spielern aus verschiedenen Ligen aus dem Umland zusammensetzt. Das Grundgerüst steht, falls aber neue Spieler sich an diesem faszinierenden Projekt beteiligen wollen, dann können sie sich gerne bei Peter Degenhardt (p.degenhardt@sv1955rohrbach.de) melden.