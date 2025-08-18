Neue Mädchenmannschaft beim VFJ Ratheim

Erstmals wurde eine eigenständige Fußballmannschaft für Mädchen gegründet. Die Initiative geht aus einer Zusammenarbeit mit dem Cusanus-Gymnasium Erkelenz hervor, wo Sportlehrer Goß bereits eine Schulmannschaft betreut. Gemeinsam mit dem erfahrenen Trainer Michel Noethlichs, der künftig als verantwortlicher Headcoach fungiert, wurde die Idee umgesetzt.

Noethlichs bringt langjährige Erfahrung aus dem Jugend- und Seniorenbereich ein. Unterstützt wird er von den Co-Trainerinnen Steffi und Jule Weyand sowie Teammanager Johannes Esser. Ein wesentlicher Faktor ist zudem die Einbindung der Eltern, die sowohl organisatorische Aufgaben übernehmen als auch finanziell zur Ausstattung, etwa mit Trikotsätzen, beitragen.



Die neu formierte Mannschaft bestritt bereits erste Testspiele, in denen sie ausschließlich auf ältere Teams traf. Um gleiche Voraussetzungen zu schaffen, wird das Team künftig in einer D-Jugend-Mädchenstaffel antreten.



Der Zuspruch ist groß: Innerhalb weniger Wochen bildete sich ein Kader von mehr als 20 Spielerinnen im Alter von 9 bis 13 Jahren. Damit verfügt der VFJ Ratheim nun über eine breite Basis für die weitere Entwicklung im Mädchenfußball.