Neue Livestream-Plattform für den (Amateur-)Fußball in Sachsen-Anhalt

– Foto: Michael Donau

Für Fußballfans in Sachsen-Anhalt gibt es für die Saison 2026/27 eines spannendes Angebot: Mit der gemeinsamen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung geht eine neue Livestream-Plattform an den Start, auf der von Testspielen des Zweitligisten 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC bis hin zu einem breiten Angebot im Amateurbereich künftig allerhand geboten wird.

Mit der neuen Mediathek bauen die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung ihre Livestream-Präsenz der vergangenen Monate weiter aus. Neben Testspielen des FCM sowie Regionalliga-Partien des Halleschen FC und der FCM-Reserve soll dabei künftig vor allem der Amateurbereich noch weiter in den Fokus gerückt werden: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga und mehr.

Viele Spiele aus der Regionalliga Nordost im Livestream

Das Angebot ist vielfältig - und geht weit über die Partien der beiden Regionalliga-Vertreter aus Sachsen-Anhalt hinaus. Der Saisonauftakt des Halleschen FC am Sonntag kann in der neuen Mediathek etwa genauso verfolgt werden wie beispielsweise das spannende Duell zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau zur selben Zeit. Alle Übertragungen sind kurz nach dem Schluss auch im vollständigen Re-Live verfügbar.

Das gilt auch für das breite Spektrum an Übertragungen mit automatisierten Kamerasystemen aus dem Amateurbereich. Ob der 1. FC Lok Stendal gegen die neuen Kontrahenten in der Oberliga Nord, der SV Dessau 05 im Titelkampf der Verbandsliga oder der aufstrebende Burger BC mit Top-Neuzugang Christian Beck in der LOTTO-Landesliga Nord. Jedes Wochenende bekommen die User eine bunte Auswahl angeboten - die meisten Partien davon kostenfrei und ohne ein Abonnement. Welche Spiele übertragen werden, ist jederzeit im Event-Kalender zu sehen.