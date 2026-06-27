Neue Ligeneinteilung steht: Keine sportlichen Absteiger

Die Ligastruktur im Fußballkreis Südbrandenburg verändert sich zur Saison 2026/2027 vor allem durch neue Spielgemeinschaften und freiwillige Einstufungen in tiefere Klassen. Dadurch gab es zum Saisonende 2025/2026 von der Kreisoberliga bis zur 2. Kreisklasse keine sportlichen Absteiger. Dies hat der Fußballkreis allen Mannschaften mitgeteilt.
Neue Ausgangslage
Die Weichen für die Saison 2026/2027 im Fußballkreis Südbrandenburg sind gestellt. Bereits mit der Mannschaftsmeldung zum 1. Juni entstanden mehrere neue Spielgemeinschaften aus zuvor eigenständigen Mannschaften. Gleichzeitig wurden freiwillige Abstiegsbekundungen aus der Kreisliga gemeldet.
Diese Entwicklungen hatten unmittelbare Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Spielklassen. Von der Kreisoberliga bis zur 2. Kreisklasse gab es deshalb zum Ende der Saison 2025/2026 keine sportlichen Absteiger.
Weitere Veränderungen
Zum 20. Juni wurden zudem zwei weitere freiwillige Eingliederungen in eine tiefere Spielklasse beantragt. Damit stand die Grundlage für die Einteilung der Ligen in der kommenden Saison fest.
Mannschaftszahlen stehen fest
Für die Saison 2026/2027 ergibt sich folgende Verteilung der Mannschaften in den einzelnen Spielklassen.
Kreisoberliga: 14 Mannschaften
Kreisliga: 24 Mannschaften
1. Kreisklasse: 34 Mannschaften
2. Kreisklasse: 23 Mannschaften
Veröffentlichung folgt im Juli
Die Veröffentlichung der Staffeleinteilungen sowie der entsprechenden Schlüsselzahlen ist bis zum 12. Juli 2026 vorgesehen.
Kreisoberliga
ESV Lok Falkenberg
SV 1885 Golßen
SV Germania 1910 Ruhland
FC Sängerstadt
SV Askania Schipkau
SV Preußen Elsterda
SpG Germania Peickwitz/Grün Weiß Annahütte
SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld
TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau
SpVgg Finsterwalde
SV Blau-Weiß Lindenau
SV Wacker Schönwalde
SSV Alemannia Altdöbern
SV Eintracht Ortrand
Kreisliga
1. SV Lok Calau
SG TSG Lübben I /GW Schlepzig
SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde
BSG Chemie Schwarzheide
SpG Blau-Weiß Vetschau/TSG Lübbenau II/Ragow
SV Blau-Weiß Lubolz
FC Schradenland
SpG Hosena/Großkoschen
SV Empor Mühlberg
FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg II
SpG SV Rot-Weiß Wormlage/Altdöbern II
SV Linde Schönewalde
FSV Doberlug-Kirchhain 2021
SpG Walddrehna/Dahme
SV Lok Uebigau
FSV Groß-Leuthen/Gröditsch
SpVgg. Raddusch 1924
SV Wacker Reichenhain
FSV Guteborn
SV 1919 Prösen
TSV 1878 Schlieben II
SG Grün-Weiß Groß Beuchow
SV Blau Weiss Möglenz
VfB Hohenleipisch 1912 II
1. Kreisklasse
Dorf- und Sportverein Schraden
SG Kröbeln
SV Blau-Weiß Sedlitz
ESV Lok Falkenberg II
SG Kroppen
SV Calau
FC Bad Liebenwerda II
SG Wacker Oderin
SV Eintracht Wittmannsdorf
FC Lauchhammer II
SG Züllsdorf
SV Großräschen II
FC Rot-Weiß Sallgast
SpG Aufbau Oppelhain I/Friedersdorf II
SV Preußen Elsterwerda II
FC Sängerstadt Finsterwalde II
SpG Gräfendorfer SV/SV Lok Uebigau II
SV Wacker Schönwalde II/Lubolz II
FSV Empor Hörlitz
SpG GW Schlepzig II/TSG Lübben II
TSV Missen
FSV Rot-Weiß Luckau II
SpG SV Aufbau Großkmehlen/SV Blau-Weiß Lindenau I
VfB Finsterwalde
Goyatzer SV
SpG SV Schwarz-Weiß Staupitz/TSV Grünewalde
VfB Herzberg 68 II
Meuroer SV
SpG Tettau/Frauendorf
VfB Klettwitz
Senftenberger FC
SpVgg Finsterwalde II
SG Gießmannsdorf
SSV Grün-Weiß Plessa
2. Kreisklasse
BSG Chemie Schwarzheide II
SpG Mühlberg II/Fichtenberg/FC Elbaue Torgau II
SV Eintracht Ortrand II
FC Schradenland II
SpG SV Calau II/SV Müschen-Babow
SV Germania 1910 Ruhland II
FSV Doberlug-Kirchhain 2021 II
SV 1885 Golßen II
SV Hirschfeld
FSV Guteborn II
SV Askania Schipkau II/1892 Schwarzheide II
TSV Empor Dahme II
FSV Martinskirchen
SpG SV Aufbau Oppelhain II/Friedersdorf III
VfB Hohenleipisch 1912 III
Hohenbockaer G.-G. 1923
SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde II
SV Grünewald
SpG Blau Weiss Möglenz II/Koßdorf
SV Blau-Weiß 08 Kreblitz
SV Grün-Weiß Lübben II
SpG Jamlitz/Lieberose
SV Eintracht Kasel-Golzig