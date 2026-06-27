Neue Ligeneinteilung steht: Keine sportlichen Absteiger

– Foto: Anna Richter

Die Ligastruktur im Fußballkreis Südbrandenburg verändert sich zur Saison 2026/2027 vor allem durch neue Spielgemeinschaften und freiwillige Einstufungen in tiefere Klassen. Dadurch gab es zum Saisonende 2025/2026 von der Kreisoberliga bis zur 2. Kreisklasse keine sportlichen Absteiger. Dies hat der Fußballkreis allen Mannschaften mitgeteilt.

Die Weichen für die Saison 2026/2027 im Fußballkreis Südbrandenburg sind gestellt. Bereits mit der Mannschaftsmeldung zum 1. Juni entstanden mehrere neue Spielgemeinschaften aus zuvor eigenständigen Mannschaften. Gleichzeitig wurden freiwillige Abstiegsbekundungen aus der Kreisliga gemeldet.

Diese Entwicklungen hatten unmittelbare Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Spielklassen. Von der Kreisoberliga bis zur 2. Kreisklasse gab es deshalb zum Ende der Saison 2025/2026 keine sportlichen Absteiger.

Zum 20. Juni wurden zudem zwei weitere freiwillige Eingliederungen in eine tiefere Spielklasse beantragt. Damit stand die Grundlage für die Einteilung der Ligen in der kommenden Saison fest.

Mannschaftszahlen stehen fest

Für die Saison 2026/2027 ergibt sich folgende Verteilung der Mannschaften in den einzelnen Spielklassen.

Kreisoberliga: 14 Mannschaften

Kreisliga: 24 Mannschaften

1. Kreisklasse: 34 Mannschaften

2. Kreisklasse: 23 Mannschaften

Veröffentlichung folgt im Juli

Die Veröffentlichung der Staffeleinteilungen sowie der entsprechenden Schlüsselzahlen ist bis zum 12. Juli 2026 vorgesehen.



Kreisoberliga

ESV Lok Falkenberg

SV 1885 Golßen

SV Germania 1910 Ruhland

FC Sängerstadt

SV Askania Schipkau

SV Preußen Elsterda

SpG Germania Peickwitz/Grün Weiß Annahütte

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld

TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau

SpVgg Finsterwalde

SV Blau-Weiß Lindenau

SV Wacker Schönwalde

SSV Alemannia Altdöbern

SV Eintracht Ortrand

Kreisliga

1. SV Lok Calau

SG TSG Lübben I /GW Schlepzig

SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde

BSG Chemie Schwarzheide

SpG Blau-Weiß Vetschau/TSG Lübbenau II/Ragow

SV Blau-Weiß Lubolz

FC Schradenland

SpG Hosena/Großkoschen

SV Empor Mühlberg

FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg II

SpG SV Rot-Weiß Wormlage/Altdöbern II

SV Linde Schönewalde

FSV Doberlug-Kirchhain 2021

SpG Walddrehna/Dahme

SV Lok Uebigau

FSV Groß-Leuthen/Gröditsch

SpVgg. Raddusch 1924

SV Wacker Reichenhain

FSV Guteborn

SV 1919 Prösen

TSV 1878 Schlieben II

SG Grün-Weiß Groß Beuchow

SV Blau Weiss Möglenz

VfB Hohenleipisch 1912 II

1. Kreisklasse

Dorf- und Sportverein Schraden

SG Kröbeln

SV Blau-Weiß Sedlitz

ESV Lok Falkenberg II

SG Kroppen

SV Calau

FC Bad Liebenwerda II

SG Wacker Oderin

SV Eintracht Wittmannsdorf

FC Lauchhammer II

SG Züllsdorf

SV Großräschen II

FC Rot-Weiß Sallgast

SpG Aufbau Oppelhain I/Friedersdorf II

SV Preußen Elsterwerda II

FC Sängerstadt Finsterwalde II

SpG Gräfendorfer SV/SV Lok Uebigau II

SV Wacker Schönwalde II/Lubolz II

FSV Empor Hörlitz

SpG GW Schlepzig II/TSG Lübben II

TSV Missen

FSV Rot-Weiß Luckau II

SpG SV Aufbau Großkmehlen/SV Blau-Weiß Lindenau I

VfB Finsterwalde

Goyatzer SV

SpG SV Schwarz-Weiß Staupitz/TSV Grünewalde

VfB Herzberg 68 II

Meuroer SV

SpG Tettau/Frauendorf

VfB Klettwitz

Senftenberger FC

SpVgg Finsterwalde II

SG Gießmannsdorf

SSV Grün-Weiß Plessa

2. Kreisklasse

BSG Chemie Schwarzheide II

SpG Mühlberg II/Fichtenberg/FC Elbaue Torgau II

SV Eintracht Ortrand II

FC Schradenland II

SpG SV Calau II/SV Müschen-Babow

SV Germania 1910 Ruhland II

FSV Doberlug-Kirchhain 2021 II

SV 1885 Golßen II

SV Hirschfeld

FSV Guteborn II

SV Askania Schipkau II/1892 Schwarzheide II

TSV Empor Dahme II

FSV Martinskirchen

SpG SV Aufbau Oppelhain II/Friedersdorf III

VfB Hohenleipisch 1912 III

Hohenbockaer G.-G. 1923

SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde II

SV Grünewald

SpG Blau Weiss Möglenz II/Koßdorf

SV Blau-Weiß 08 Kreblitz

SV Grün-Weiß Lübben II

SpG Jamlitz/Lieberose

SV Eintracht Kasel-Golzig