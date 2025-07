Neue Liga, neuer Kader: Attaching mit personellem Umbruch

BC Attaching formiert sich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga neu. In diesem Sommer kommen sechs Neuzugänge, die in der Kreisliga angreifen wollen.

Die Vorbereitung auf die nächste Saison hat mittlerweile auch bei den Kreisligisten begonnen. Und beim BC Attaching muss Trainer Stephan Fürst einen Umbruch im Kader moderieren. Nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga waren die Vorstädter ziemlich aktiv auf dem Transfermarkt.

Sechs Akteure schlossen sich in der Pause dem BCA-Kader an und sollen beim direkten Wiederaufstieg helfen. Als Coup darf durchaus die Verpflichtung von Jonas Sittenauer gewertet werden. In den vergangenen neun Jahren gehört er beim SV Vötting zum unangefochtenen Stammpersonal. Zwischendurch hatte er sich sogar beim VfB Hallbergmoos in der Landesliga probiert.