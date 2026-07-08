Neue Liga - Neue Trainer Mit frischem Elan startet die FSG '99 Salza in das Abenteuer Landesklasse 2. Der Aufsteiger setzt dabei auf ein neues Trainerduo. von André Hofmann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Gemeinsam für Salza an der Seitenlinie: Stev Gösel (links) und Clemens Meinert (rechts). – Foto: © FSG '99 Salza

Stev Gösel und Clemens Meinert übernehmen gemeinsam die sportliche Verantwortung und sollen die Mannschaft auf die Herausforderungen der kommenden Saison vorbereiten.

Die Trainerposition war vakant geworden, nachdem feststand, dass Aufstiegstrainer Daniel Verkouter den Verein in Richtung „großen Bruder“ FSV Wacker 90 Nordhausen verlassen hat (FuPa Thüringen berichtete). Für die Verantwortlichen der FSG begann damit die Suche nach einer passenden Nachfolgelösung – gefunden wurde sie mit dem bewährten Tandem Gösel/Meinert. Neue Aufgabe statt Auszeit Am Dienstag bat das neue Trainergespann die Mannschaft erstmals zum Trainingsauftakt. Gleichzeitig wurden Gösel und Meinert von den Vereinsverantwortlichen sowie der Mannschaft offiziell begrüßt. Damit fiel der Startschuss für die Vorbereitung auf die erste Spielzeit der FSG '99 Salza in der Landesklasse 2. Für Stev Gösel beginnt mit der neuen Aufgabe ein neuer Abschnitt seiner Trainerlaufbahn. Nach sieben intensiven und erfolgreichen Jahren als Jugendtrainer beim FSV Wacker 90 Nordhausen wollte er ursprünglich eine Pause einlegen. „Eigentlich hatte ich nach meiner Zeit beim FSV eine Auszeit geplant. Die Möglichkeit, eine Männermannschaft in der Landesklasse zu trainieren, war jedoch eine Herausforderung, die mich sofort gereizt hat“, erklärt Gösel.

Ausschlaggebend für seine Zusage seien vor allem die Entwicklung des Vereins und die Gespräche mit den Verantwortlichen gewesen. „Besonders überzeugt haben mich die Strukturen, die im Verein in den vergangenen Jahren geschaffen wurden. Ich habe schnell gemerkt, dass die Ausrichtung und die Ziele des Vereins sehr gut zu meinen Vorstellungen passen. Für mich ist diese Aufgabe eine spannende Chance, mich als Trainer weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft etwas aufzubauen.“ Bewährtes "Trainer-Ehepaar" Von Beginn an stand für Gösel zudem fest, dass er die Aufgabe nur gemeinsam mit Clemens Meinert übernehmen möchte. „Wir arbeiten seit Jahren hervorragend zusammen, ergänzen uns in unseren Stärken und teilen dieselbe Vorstellung von Fußball und Teamarbeit“, sagt der neue Cheftrainer. Komplettiert wird das Trainerteam durch Florian Thumann und Sven Bernsdorf, sodass die FSG für die bevorstehende Saison personell bestens aufgestellt ist.