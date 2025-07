Neue Leitung, neue Trainer: Veränderungen im NLZ des Halleschen FC

– Foto: Verein/Hallescher FC

Mit dem Aufstieg der U15 und der U16 sind alle Nachwuchsteams des Halleschen FC in der neuen Saison in der jeweils höchsten Spielklasse vertreten. Im Nachwuchsleistungszentrum hat es im Sommer einige Veränderungen gegeben. So gibt es eine neue Führung - und neue Trainer.

An der Spitze des NLZ soll künftig ein Duo "die Verantwortung für die sportliche und strategische Entwicklung der kommenden HFC-Generationen" übernehmen, informierte der Verein. Die Gesamtleitung liegt nach dem Abschied von Jens Kiefer dann bei Felix Krause, der sich schon seit neun Jahren als Trainer und organisatorischer Leiter im Nachwuchs engagiert. Als neuer Leiter würde sein Fokus auf der "kontinuierlichen Weiterentwicklung des Nachwuchskonzepts, der Verzahnung mit dem Herrenbereich sowie der Optimierung interner Abläufe" liegen. Ehemaliger Oberliga-Coach übernimmt sportliche Leitung

Die sportliche Leitung wird derweil Aufgabe von Tobias Donath. Der 36-Jährige stand einst beim TV Askania Bernburg in der Oberliga an der Seitenlinie, ist seit nunmehr fünf Jahren in verschiedenen Trainerpositionen beim HFC tätig gewesen. Zuletzt coachte Donath die U19 in der DFB-Nachwuchsliga. Der Anwärter der A+-Lizenz beschäftige sich künftig mit der "sportlich-inhaltliche Ausrichtung von der U10 bis zur U19", informierte der Club. Ziel sei es, "Talente systematisch an den Herrenbereich heranzuführen, Übergänge zwischen den Altersklassen fließend zu gestalten und eine einheitliche Spiel- und Trainingsphilosophie im gesamten Nachwuchsbereich zu etablieren." Zum FuPa-Profil: >> Tobias Donath